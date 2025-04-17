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На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки - РИА Новости, 17.04.2025
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16:27 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/izbienie-2011859248.html
На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки
На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки - РИА Новости, 17.04.2025
На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки
Прокуратура проводит проверку по факту избиения 8-летней девочки в Кисловодске, которую ранее доставили в городскую больницу с множественными травмами, сообщили РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:27:00+03:00
2025-04-17T16:27:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
кисловодск
общество
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ПЯТИГОРСК, 17 апр – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту избиения 8-летней девочки в Кисловодске, которую ранее доставили в городскую больницу с множественными травмами, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что группа подростков избила скакалкой 8-летнюю девочку на детской площадке в Кисловодске. "Прокуратурой края организована проверка по факту причинения восьмилетней девочке телесных повреждений в Кисловодске. По предварительным данным, вечером 10.04.2025 несовершеннолетняя доставлена в ГБУ СК "Кисловодская городская больница" с множественными ушибами", – сообщили в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что ход процессуальной проверки находится на контроле ведомства. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, предварительно, свидетелей избиения девочки на улице не найдено. Ребенок напуган и не может рассказать о произошедшем. После поступления в больницу мать отказалась от госпитализации ребенка, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250415/sk-2011399212.html
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ставропольский край
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, кисловодск, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край, Кисловодск, Общество
На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки

Прокуратура проверит случай с избиением 8-летней девочки в Кисловодске

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
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ПЯТИГОРСК, 17 апр – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту избиения 8-летней девочки в Кисловодске, которую ранее доставили в городскую больницу с множественными травмами, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что группа подростков избила скакалкой 8-летнюю девочку на детской площадке в Кисловодске.
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"Прокуратурой края организована проверка по факту причинения восьмилетней девочке телесных повреждений в Кисловодске. По предварительным данным, вечером 10.04.2025 несовершеннолетняя доставлена в ГБУ СК "Кисловодская городская больница" с множественными ушибами", – сообщили в прокуратуре.
В пресс-службе отметили, что ход процессуальной проверки находится на контроле ведомства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, предварительно, свидетелей избиения девочки на улице не найдено. Ребенок напуган и не может рассказать о произошедшем. После поступления в больницу мать отказалась от госпитализации ребенка, добавил собеседник агентства.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайКисловодскОбщество
 
 
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