https://ria.ru/20250417/izbienie-2011859248.html

На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки

На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки - РИА Новости, 17.04.2025

На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки

Прокуратура проводит проверку по факту избиения 8-летней девочки в Кисловодске, которую ранее доставили в городскую больницу с множественными травмами, сообщили РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:27:00+03:00

2025-04-17T16:27:00+03:00

2025-04-17T16:27:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

кисловодск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ПЯТИГОРСК, 17 апр – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту избиения 8-летней девочки в Кисловодске, которую ранее доставили в городскую больницу с множественными травмами, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что группа подростков избила скакалкой 8-летнюю девочку на детской площадке в Кисловодске. "Прокуратурой края организована проверка по факту причинения восьмилетней девочке телесных повреждений в Кисловодске. По предварительным данным, вечером 10.04.2025 несовершеннолетняя доставлена в ГБУ СК "Кисловодская городская больница" с множественными ушибами", – сообщили в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что ход процессуальной проверки находится на контроле ведомства. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, предварительно, свидетелей избиения девочки на улице не найдено. Ребенок напуган и не может рассказать о произошедшем. После поступления в больницу мать отказалась от госпитализации ребенка, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250415/sk-2011399212.html

https://ria.ru/20250410/mvd-2010478920.html

ставропольский край

кисловодск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, кисловодск, общество