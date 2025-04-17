https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html

На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому

На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому - РИА Новости, 17.04.2025

На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому

Суд на Украине приступил к рассмотрению иска бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:48:00+03:00

2025-04-17T10:48:00+03:00

2025-04-17T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Суд на Украине приступил к рассмотрению иска бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к Владимиру Зеленскому о признании санкций против него противоправными, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. "Коллегия из пяти судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда начинает рассмотрение иска Петр Порошенко* к Зеленскому о признании противоправным указа о внесудебных санкциях", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250415/poroshenko-2011389644.html

https://ria.ru/20250401/poroshenko-2008591014.html

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украина, россия, донецкая народная республика, петр порошенко, владимир зеленский, ирина геращенко, в мире