На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому
Депутат Рады Геращенко: на Украине рассмотрят иск Порошенко к Зеленскому
Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Суд на Украине приступил к рассмотрению иска бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к Владимиру Зеленскому о признании санкций против него противоправными, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
"Коллегия из пяти судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда начинает рассмотрение иска Петр Порошенко* к Зеленскому о признании противоправным указа о внесудебных санкциях", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
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Владимир Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Янукович, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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