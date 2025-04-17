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Генпрокуратура подала иск к немецкой Wintershall Dea - РИА Новости, 17.04.2025
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08:46 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/isk-2011734753.html
Генпрокуратура подала иск к немецкой Wintershall Dea
Генпрокуратура подала иск к немецкой Wintershall Dea - РИА Новости, 17.04.2025
Генпрокуратура подала иск к немецкой Wintershall Dea
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, немецкой юрфирме Aurelius Cotta и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:46:00+03:00
2025-04-17T08:46:00+03:00
экономика
россия
гаага
западная сибирь
михаил фридман
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, немецкой юрфирме Aurelius Cotta и троим международным арбитрам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Кроме Wintershall Dea и Aurelius Cotta ответчиками в материалах суда указаны международные арбитры Олуфунке Адекои (Olfunke Adekoya), Шарль Понсе (Charles Poncet) и Хамид Гарави (Hamid Gharavi). Третьими лицами истец просит привлечь к делу "Газпром", Минэнерго России и Постоянную палату Международного арбитража в Гааге. Иск поступил в суд 16 апреля и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Wintershall Dea в октябре сообщила, что инициировала два арбитражных разбирательства против РФ "в рамках рассмотрения исков, связанных с экспроприацией российских активов… с целью защиты своей правовой позиции и интересов своих акционеров". В заявлении уточнялось, что причиной этих разбирательств стало "нарушение Российской Федерацией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Федеративной Республикой Германия и Энергетической хартии". Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. В рамках этого процесса компания собиралась юридически отделить свой российский бизнес от международного и планировала завершить отделение к середине 2024 года. Суммарный убыток от списания активов в России Wintershall Dea оценивала в 5,3 миллиарда евро. Компания вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%. Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом". Wintershall Dea - крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
https://realty.ria.ru/20250331/sud-2008383141.html
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экономика, россия, гаага, западная сибирь, михаил фридман, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), nord stream 2 ag, северный поток
Экономика, Россия, Гаага, Западная Сибирь, Михаил Фридман, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Nord Stream 2 AG, Северный поток
Генпрокуратура подала иск к немецкой Wintershall Dea

Генпрокуратура РФ подала иск к Wintershall Dea и трем международным арбитрам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, немецкой юрфирме Aurelius Cotta и троим международным арбитрам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кроме Wintershall Dea и Aurelius Cotta ответчиками в материалах суда указаны международные арбитры Олуфунке Адекои (Olfunke Adekoya), Шарль Понсе (Charles Poncet) и Хамид Гарави (Hamid Gharavi). Третьими лицами истец просит привлечь к делу "Газпром", Минэнерго России и Постоянную палату Международного арбитража в Гааге.
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31 марта, 13:17
Иск поступил в суд 16 апреля и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Wintershall Dea в октябре сообщила, что инициировала два арбитражных разбирательства против РФ "в рамках рассмотрения исков, связанных с экспроприацией российских активов… с целью защиты своей правовой позиции и интересов своих акционеров".
В заявлении уточнялось, что причиной этих разбирательств стало "нарушение Российской Федерацией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Федеративной Республикой Германия и Энергетической хартии".
Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. В рамках этого процесса компания собиралась юридически отделить свой российский бизнес от международного и планировала завершить отделение к середине 2024 года. Суммарный убыток от списания активов в России Wintershall Dea оценивала в 5,3 миллиарда евро.
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Компания вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.
Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
Wintershall Dea - крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
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ЭкономикаРоссияГаагаЗападная СибирьМихаил ФридманГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Nord Stream 2 AGСеверный поток
 
 
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