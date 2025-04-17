Генпрокуратура подала иск к немецкой Wintershall Dea
Генпрокуратура РФ подала иск к Wintershall Dea и трем международным арбитрам
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, немецкой юрфирме Aurelius Cotta и троим международным арбитрам, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кроме Wintershall Dea и Aurelius Cotta ответчиками в материалах суда указаны международные арбитры Олуфунке Адекои (Olfunke Adekoya), Шарль Понсе (Charles Poncet) и Хамид Гарави (Hamid Gharavi). Третьими лицами истец просит привлечь к делу "Газпром", Минэнерго России и Постоянную палату Международного арбитража в Гааге.
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Иск поступил в суд 16 апреля и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Wintershall Dea в октябре сообщила, что инициировала два арбитражных разбирательства против РФ "в рамках рассмотрения исков, связанных с экспроприацией российских активов… с целью защиты своей правовой позиции и интересов своих акционеров".
В заявлении уточнялось, что причиной этих разбирательств стало "нарушение Российской Федерацией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Федеративной Республикой Германия и Энергетической хартии".
Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. В рамках этого процесса компания собиралась юридически отделить свой российский бизнес от международного и планировала завершить отделение к середине 2024 года. Суммарный убыток от списания активов в России Wintershall Dea оценивала в 5,3 миллиарда евро.
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Компания вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.
Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
Wintershall Dea - крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
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