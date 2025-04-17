https://ria.ru/20250417/iran-2011922109.html

Иран готов защищать себя от любых угроз, заявил глава МИД

Иран готов защищать себя от любых угроз, заявил глава МИД - РИА Новости, 17.04.2025

Иран готов защищать себя от любых угроз, заявил глава МИД

Тегеран готов защищать себя от любых посягательств и угроз, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T21:39:00+03:00

2025-04-17T21:39:00+03:00

2025-04-17T21:44:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тегеран готов защищать себя от любых посягательств и угроз, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Весь наш военный потенциал подготовлен для защиты страны, мы не намерены становиться угрозой для окружающего нас региона, но будем решительно защищать себя перед лицом любой угрозы и любых посягательств", - сказал он на приеме иранского посольства в Москве по случаю Дня армии Ирана. Иранский министр заявил об этом на фоне готовящегося второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе, а также заявлений президента США Дональда Трампа, что в случае отсутствия сделки Ирану стоит ожидать "невиданных ранее бомбардировок". Аракчи в четверг прибыл в Москву с визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передав ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. С российским лидером, по словам Аракчи, обсуждались непрямые переговоры между Ираном и США и ряд других вопросов. Восемнадцатого апреля у главы МИД Ирана состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.

https://ria.ru/20250415/tegeran-2011474859.html

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