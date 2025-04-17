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Путин обсудил с главой МИД Ирана переговоры Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 17.04.2025
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20:16 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/iran-2011911608.html
Путин обсудил с главой МИД Ирана переговоры Москвы и Вашингтона
Путин обсудил с главой МИД Ирана переговоры Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 17.04.2025
Путин обсудил с главой МИД Ирана переговоры Москвы и Вашингтона
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, а также... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:16:00+03:00
2025-04-17T20:16:00+03:00
в мире
иран
россия
аббас аракчи
владимир путин
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
сша
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, а также российско-американские консультации. "Я рассказал президенту России о текущей ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США, мы провели консультации на этот счет. Также обсуждались российско-американские переговоры по поводу Украины и других вопросов. Наши российские друзья передали нам необходимую информацию", - сказал он на приеме иранского посольства в Москве по случаю Дня армии Ирана. Ранее Аракчи встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передав ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Восемнадцатого апреля у него состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Иранский министр по прибытии в Москву заявлял, что собирается обсудить с российской стороной переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
https://ria.ru/20250417/iran-2011892623.html
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в мире, иран, россия, аббас аракчи, владимир путин, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, сша
В мире, Иран, Россия, Аббас Аракчи, Владимир Путин, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, США
Путин обсудил с главой МИД Ирана переговоры Москвы и Вашингтона

Аракчи обсудил с Путиным переговоры Тегерана и Москвы с Вашингтоном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, а также российско-американские консультации.
"Я рассказал президенту России о текущей ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США, мы провели консультации на этот счет. Также обсуждались российско-американские переговоры по поводу Украины и других вопросов. Наши российские друзья передали нам необходимую информацию", - сказал он на приеме иранского посольства в Москве по случаю Дня армии Ирана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 18:56
Ранее Аракчи встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передав ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Восемнадцатого апреля у него состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Иранский министр по прибытии в Москву заявлял, что собирается обсудить с российской стороной переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Песков рассказал о переговорах России и США
Вчера, 14:12
 
В миреИранРоссияАббас АракчиВладимир ПутинСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаСША
 
 
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