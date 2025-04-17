Путин обсудил с главой МИД Ирана переговоры Москвы и Вашингтона
Аракчи обсудил с Путиным переговоры Тегерана и Москвы с Вашингтоном
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, а также российско-американские консультации.
"Я рассказал президенту России о текущей ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США, мы провели консультации на этот счет. Также обсуждались российско-американские переговоры по поводу Украины и других вопросов. Наши российские друзья передали нам необходимую информацию", - сказал он на приеме иранского посольства в Москве по случаю Дня армии Ирана.
Ранее Аракчи встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передав ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Восемнадцатого апреля у него состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Иранский министр по прибытии в Москву заявлял, что собирается обсудить с российской стороной переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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