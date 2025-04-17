https://ria.ru/20250417/iran-2011892623.html
Правительство Ирана заявило о риске срыва переговоров с США
Правительство Ирана заявило о риске срыва переговоров с США - РИА Новости, 17.04.2025
Правительство Ирана заявило о риске срыва переговоров с США
Постановка вопроса о прекращении иранской ядерной программы может подорвать переговорный процесс с США, заявила пресс-секретарь правительства Ирана Фатеме... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:56:00+03:00
2025-04-17T18:56:00+03:00
2025-04-17T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Постановка вопроса о прекращении иранской ядерной программы может подорвать переговорный процесс с США, заявила пресс-секретарь правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в эфире телеканала Al-Jazeera. "Разговор об остановке нашей ядерной программы повлияет на дипломатические усилия и может привести к их прекращению", - цитирует телеканал заявление спикера правительства. По ее словам, подобная постановка вопроса со стороны США означала бы "отсутствие серьезных намерений достичь соглашения". Мохаджерани также предупредила, что усиление санкционного давления на Иран приведет к "дальнейшему подрыву доверия" между сторонами. Она подчеркнула, что в ходе переговоров с США обсуждается исключительно вопрос о ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с Вашингтоном, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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в мире, цены на нефть, сша, иран, вашингтон (штат), аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Цены на нефть, США, Иран, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Правительство Ирана заявило о риске срыва переговоров с США
Иран заявил о риске срыва переговоров с США из-за вопроса по ядерной программе