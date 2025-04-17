В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву
Песков: Аракчи сможет передать послание Верховного лидера Ирана Путину
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ Владимиру Путину послание от Верховного лидера страны.
В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Москву, он проведет переговоры с официальными лицами РФ.
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"Действительно, министр национальных дел Ирана сегодня в Москве. Он будет работать по линии министерства иностранных дел. У него будет возможность передать послание от Верховного лидера Ирана президенту Путину... Мы дополнительно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у главы иранского МИД встреча с президентом или какие-то другие контакты.
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. -0-
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