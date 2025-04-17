https://ria.ru/20250417/iran-2011787121.html

В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву

В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву - РИА Новости, 17.04.2025

В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ Владимиру Путину послание от... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:49:00+03:00

2025-04-17T12:49:00+03:00

2025-04-17T12:49:00+03:00

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иран

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ Владимиру Путину послание от Верховного лидера страны. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Москву, он проведет переговоры с официальными лицами РФ. "Действительно, министр национальных дел Ирана сегодня в Москве. Он будет работать по линии министерства иностранных дел. У него будет возможность передать послание от Верховного лидера Ирана президенту Путину... Мы дополнительно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у главы иранского МИД встреча с президентом или какие-то другие контакты. Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. -0-

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, москва, аббас аракчи, дмитрий песков, владимир путин