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В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
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12:49 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/iran-2011787121.html
В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву
В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ Владимиру Путину послание от... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:49:00+03:00
2025-04-17T12:49:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
аббас аракчи
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ Владимиру Путину послание от Верховного лидера страны. В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Москву, он проведет переговоры с официальными лицами РФ. "Действительно, министр национальных дел Ирана сегодня в Москве. Он будет работать по линии министерства иностранных дел. У него будет возможность передать послание от Верховного лидера Ирана президенту Путину... Мы дополнительно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у главы иранского МИД встреча с президентом или какие-то другие контакты. Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. -0-
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в мире, иран, россия, москва, аббас аракчи, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Иран, Россия, Москва, Аббас Аракчи, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о визите главы МИД Ирана в Москву

Песков: Аракчи сможет передать послание Верховного лидера Ирана Путину

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы МИД Ирана Аббаса Аракчи будет возможность передать президенту РФ Владимиру Путину послание от Верховного лидера страны.
В четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Москву, он проведет переговоры с официальными лицами РФ.
«
"Действительно, министр национальных дел Ирана сегодня в Москве. Он будет работать по линии министерства иностранных дел. У него будет возможность передать послание от Верховного лидера Ирана президенту Путину... Мы дополнительно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у главы иранского МИД встреча с президентом или какие-то другие контакты.
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Москва и Тегеран сделали свой выбор
17 января, 08:00
 
В миреИранРоссияМоскваАббас АракчиДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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