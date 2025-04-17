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Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ - РИА Новости, 17.04.2025
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12:23 17.04.2025 (обновлено: 18:41 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/iran-2011780375.html
Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ
Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ - РИА Новости, 17.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ
Послание Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи президенту РФ включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке, заявил по прибытии в Москву глава МИД... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:23:00+03:00
2025-04-17T18:41:00+03:00
иран
в мире
цены на нефть
ближний восток
россия
казем джалали
али хаменеи
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Послание Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи президенту РФ включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке, заявил по прибытии в Москву глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Послание Верховного лидера российскому президенту охватывает события в регионе Ближнего Востока, в мире, а также вопросы двухсторонних отношений", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
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иран, в мире, цены на нефть, ближний восток, россия, казем джалали, али хаменеи, аббас аракчи
Иран, В мире, Цены на нефть, Ближний Восток, Россия, Казем Джалали, Али Хаменеи, Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ

Аракчи: послание Путину от лидера ИРИ затрагивает события в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2025
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2025
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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Послание Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи президенту РФ включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке, заявил по прибытии в Москву глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Послание Верховного лидера российскому президенту охватывает события в регионе Ближнего Востока, в мире, а также вопросы двухсторонних отношений", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.
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9 апреля, 14:43
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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ИранВ миреЦены на нефтьБлижний ВостокРоссияКазем ДжалалиАли ХаменеиАббас Аракчи
 
 
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