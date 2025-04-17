https://ria.ru/20250417/iran-2011780375.html

Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ

Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ - РИА Новости, 17.04.2025

Глава МИД Ирана раскрыл содержание послания Путину от лидера ИРИ

Послание Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи президенту РФ включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке, заявил по прибытии в Москву глава МИД... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:23:00+03:00

2025-04-17T12:23:00+03:00

2025-04-17T18:41:00+03:00

иран

в мире

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казем джалали

али хаменеи

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Послание Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи президенту РФ включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке, заявил по прибытии в Москву глава МИД Ирана Аббас Аракчи."Послание Верховного лидера российскому президенту охватывает события в регионе Ближнего Востока, в мире, а также вопросы двухсторонних отношений", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html

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иран

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иран, в мире, цены на нефть, ближний восток, россия, казем джалали, али хаменеи, аббас аракчи