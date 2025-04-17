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Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
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11:48 17.04.2025 (обновлено: 12:02 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/iran-2011771908.html
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву - РИА Новости, 17.04.2025
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Москву, он проведёт переговоры с официальными лицами РФ, а также передаст президент Владимиру Путину РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:48:00+03:00
2025-04-17T12:02:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Москву, он проведёт переговоры с официальными лицами РФ, а также передаст президент Владимиру Путину письменное послание от Верховного лидера Ирана, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале иранского министра."Министр иностранных дел Аббас Аракчи прибыл в Москву", - говорится в сообщении.Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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в мире, москва, мид ирана
В мире, Москва, МИД Ирана
Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Москву

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл с визитом в Москву

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с официальным визитом в Москву, он проведёт переговоры с официальными лицами РФ, а также передаст президент Владимиру Путину письменное послание от Верховного лидера Ирана, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале иранского министра.
"Министр иностранных дел Аббас Аракчи прибыл в Москву", - говорится в сообщении.
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что среди тем, запланированных для обсуждения в ходе визита, будут продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. МИД Ирана также указал на то, что Аракчи обсудит с российской стороной ситуацию вокруг ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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17 января, 08:00
 
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