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ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.04.2025
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13:27 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/intellekt-2011797258.html
ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев
ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.04.2025
ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. Такое мнение он высказал, выступая на форуме Data... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:27:00+03:00
2025-04-17T13:27:00+03:00
общество
россия
максут шадаев
технологии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. Такое мнение он высказал, выступая на форуме Data Fusion. "Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", - сказал министр, комментируя тему возможности потенциальной замены человека искусственным интеллектом. При этом он уточнил, что человека, особенно врачей и учителей, нейросети все же не заменят.
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общество, россия, максут шадаев, технологии
Общество, Россия, Максут Шадаев, Технологии
ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев

Шадаев: искусственный интеллект сможет заменить половину чиновников

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. Такое мнение он высказал, выступая на форуме Data Fusion.
"Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", - сказал министр, комментируя тему возможности потенциальной замены человека искусственным интеллектом.
При этом он уточнил, что человека, особенно врачей и учителей, нейросети все же не заменят.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Мишустин рассказал о новых разработках в сфере ИИ
Вчера, 11:13
 
ОбществоРоссияМаксут ШадаевТехнологии
 
 
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