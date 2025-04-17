https://ria.ru/20250417/intellekt-2011797258.html

ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев

ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.04.2025

ИИ может заменить половину чиновников, заявил Шадаев

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. Такое мнение он высказал, выступая на форуме Data... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:27:00+03:00

2025-04-17T13:27:00+03:00

2025-04-17T13:27:00+03:00

общество

россия

максут шадаев

технологии

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что искусственный интеллект может заменить половину чиновников. Такое мнение он высказал, выступая на форуме Data Fusion. "Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", - сказал министр, комментируя тему возможности потенциальной замены человека искусственным интеллектом. При этом он уточнил, что человека, особенно врачей и учителей, нейросети все же не заменят.

https://ria.ru/20250417/mishustin-2011763849.html

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общество, россия, максут шадаев, технологии