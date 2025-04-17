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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.04.2025
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T04:44:00+03:00
2025-04-17T04:44:00+03:00
2025-04-17T04:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 00.51 по времени UTC (03.51 мск) в 46 километрах к юго-востоку от города Модиси с населением около 10 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сулавеси, индонезия, землетрясение
В мире, Сулавеси, Индонезия, Землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,6