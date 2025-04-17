https://ria.ru/20250417/indonezija-2011720809.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 17.04.2025

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T04:44:00+03:00

2025-04-17T04:44:00+03:00

2025-04-17T04:44:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 00.51 по времени UTC (03.51 мск) в 46 километрах к юго-востоку от города Модиси с населением около 10 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сулавеси, индонезия, землетрясение