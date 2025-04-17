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Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 17.04.2025
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11:59 17.04.2025 (обновлено: 12:27 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/import-2011774602.html
Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 17.04.2025
Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта, в том числе для поддержки российских производителей, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:59:00+03:00
2025-04-17T12:27:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта, в том числе для поддержки российских производителей, сообщили в ведомстве."По мере развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте", — пояснили в ведомстве.В министерстве добавили, что параллельный импорт — это гибкий инструмент, разработанный для обеспечения экономики товарами в условиях турбулентности на внешних рынках.О планах принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта сообщал в марте замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Он отмечал, что ведомство дорабатывает нюансы с отраслями.Механизм параллельного импорта заработал в России в 2022 году после ухода с отечественного рынка некоторых иностранных компаний. Он легализовал ввоз товаров без разрешения производителя.
https://ria.ru/20250404/voyna-2009368634.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг сократит параллельный импорт ради российской продукции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры в морском торговом порту
Грузовые контейнеры в морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры в морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта, в том числе для поддержки российских производителей, сообщили в ведомстве.
"По мере развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте", — пояснили в ведомстве.
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В министерстве добавили, что параллельный импорт — это гибкий инструмент, разработанный для обеспечения экономики товарами в условиях турбулентности на внешних рынках.
О планах принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта сообщал в марте замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Он отмечал, что ведомство дорабатывает нюансы с отраслями.
Механизм параллельного импорта заработал в России в 2022 году после ухода с отечественного рынка некоторых иностранных компаний. Он легализовал ввоз товаров без разрешения производителя.
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