https://ria.ru/20250417/import-2011774602.html

Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 17.04.2025

Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта

Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта, в том числе для поддержки российских производителей, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:59:00+03:00

2025-04-17T11:59:00+03:00

2025-04-17T12:27:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта, в том числе для поддержки российских производителей, сообщили в ведомстве."По мере развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте", — пояснили в ведомстве.В министерстве добавили, что параллельный импорт — это гибкий инструмент, разработанный для обеспечения экономики товарами в условиях турбулентности на внешних рынках.О планах принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта сообщал в марте замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Он отмечал, что ведомство дорабатывает нюансы с отраслями.Механизм параллельного импорта заработал в России в 2022 году после ухода с отечественного рынка некоторых иностранных компаний. Он легализовал ввоз товаров без разрешения производителя.

https://ria.ru/20250404/voyna-2009368634.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)