Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта
Минпромторг сократит параллельный импорт ради российской продукции
Грузовые контейнеры в морском торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Минпромторг сократит список товаров для параллельного импорта, в том числе для поддержки российских производителей, сообщили в ведомстве.
"По мере развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте", — пояснили в ведомстве.
В министерстве добавили, что параллельный импорт — это гибкий инструмент, разработанный для обеспечения экономики товарами в условиях турбулентности на внешних рынках.
О планах принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта сообщал в марте замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Он отмечал, что ведомство дорабатывает нюансы с отраслями.
Механизм параллельного импорта заработал в России в 2022 году после ухода с отечественного рынка некоторых иностранных компаний. Он легализовал ввоз товаров без разрешения производителя.
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