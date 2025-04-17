https://ria.ru/20250417/ikea-2011880788.html

IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России

IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России - РИА Новости, 17.04.2025

IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России

Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, соответствующая информация содержится в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:33:00+03:00

2025-04-17T17:33:00+03:00

2025-04-17T17:36:00+03:00

экономика

россия

нидерланды

ikea international group

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

икеа

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, соответствующая информация содержится в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.Согласно документу, компания зарегистрировала товарный знак в четверг, а датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.Как сообщается в системе Роспатента, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.Роспатент в начале февраля зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Еще одна заявка находилась на стадии рассмотрения.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".

https://ria.ru/20250329/victoria-2008106025.html

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экономика, россия, нидерланды, ikea international group, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), икеа