https://ria.ru/20250417/ikea-2011880788.html
IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России
IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России - РИА Новости, 17.04.2025
IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России
Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, соответствующая информация содержится в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:33:00+03:00
2025-04-17T17:33:00+03:00
2025-04-17T17:36:00+03:00
экономика
россия
нидерланды
ikea international group
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
икеа
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, соответствующая информация содержится в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.Согласно документу, компания зарегистрировала товарный знак в четверг, а датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.Как сообщается в системе Роспатента, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.Роспатент в начале февраля зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Еще одна заявка находилась на стадии рассмотрения.IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
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экономика, россия, нидерланды, ikea international group, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), икеа
Экономика, Россия, Нидерланды, IKEA International Group, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), ИКЕА
IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России
Шведская компания IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак