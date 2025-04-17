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Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину - РИА Новости, 17.04.2025
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Наука
 
11:47 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ii-2011771103.html
Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину
Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину - РИА Новости, 17.04.2025
Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину
Внедрение систем ИИ в российскую медицину сократило время диагностики на 30-40% и повысило показатели выявления патологии на 15-20%, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:47:00+03:00
2025-04-17T11:47:00+03:00
наука
россия
абу-даби
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Внедрение систем ИИ в российскую медицину сократило время диагностики на 30-40% и повысило показатели выявления патологии на 15-20%, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский на полях Глобальной недели здравоохранения в Абу-Даби. Он отметил, что всего за несколько лет в России не просто внедрили искусственный интеллект в медицину, но и создали целую экосистему сервисов ИИ в сфере здравоохранения, в которой технологии удовлетворяют потребности каждого пациента и врача. "Внедрение систем с ИИ уже сегодня позволяет анализировать более 600 тысяч медицинских исследований в месяц, сократив время диагностики на 30-40% и повысив показатели выявления патологии на 15-20%", - рассказал Зеленский, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.
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россия, абу-даби
Наука, Россия, Абу-Даби
Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину

Первый замминистра Зеленский: ИИ сократил время диагностики на 30-40%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Внедрение систем ИИ в российскую медицину сократило время диагностики на 30-40% и повысило показатели выявления патологии на 15-20%, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский на полях Глобальной недели здравоохранения в Абу-Даби.
Он отметил, что всего за несколько лет в России не просто внедрили искусственный интеллект в медицину, но и создали целую экосистему сервисов ИИ в сфере здравоохранения, в которой технологии удовлетворяют потребности каждого пациента и врача.
"Внедрение систем с ИИ уже сегодня позволяет анализировать более 600 тысяч медицинских исследований в месяц, сократив время диагностики на 30-40% и повысив показатели выявления патологии на 15-20%", - рассказал Зеленский, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.
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