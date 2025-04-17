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Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину
Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину - РИА Новости, 17.04.2025
Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину
Внедрение систем ИИ в российскую медицину сократило время диагностики на 30-40% и повысило показатели выявления патологии на 15-20%, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Внедрение систем ИИ в российскую медицину сократило время диагностики на 30-40% и повысило показатели выявления патологии на 15-20%, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский на полях Глобальной недели здравоохранения в Абу-Даби. Он отметил, что всего за несколько лет в России не просто внедрили искусственный интеллект в медицину, но и создали целую экосистему сервисов ИИ в сфере здравоохранения, в которой технологии удовлетворяют потребности каждого пациента и врача. "Внедрение систем с ИИ уже сегодня позволяет анализировать более 600 тысяч медицинских исследований в месяц, сократив время диагностики на 30-40% и повысив показатели выявления патологии на 15-20%", - рассказал Зеленский, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.
https://ri.ria.ru/20250331/nauka-2007719586.html
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россия, абу-даби
Минздрав рассказал о внедрении ИИ в российскую медицину
Первый замминистра Зеленский: ИИ сократил время диагностики на 30-40%