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Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях - РИА Новости, 17.04.2025
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09:16 17.04.2025
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Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях
Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях - РИА Новости, 17.04.2025
Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях
Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на использование виртуальных помощников, созданных на базе искусственного интеллекта (ИИ), на внутренних онлайн-конференциях,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:16:00+03:00
2025-04-17T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на использование виртуальных помощников, созданных на базе искусственного интеллекта (ИИ), на внутренних онлайн-конференциях, сообщает газета Politico. "У исполнительного органа Европейского союза появилось новое основополагающее правило, которое запрещает виртуальным помощникам, созданным на базе искусственного интеллекта, участвовать в конференциях", - пишет издание. По данным Politico, на одной из прошедших онлайн-конференций ЕК демонстрировалась презентация, где на слайде с правилами встречи, среди прочего, был следующий пункт: "Агенты с ИИ запрещены". По информации газеты, агенты с ИИ способны выполнять несколько задач одновременно и действовать в виртуальной среде, в том числе они могут присоединяться к онлайн-конференциям, делать записи и воспроизводить ранее сказанное.
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в мире, технологии, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Технологии, Еврокомиссия, Евросоюз
Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях

Politico: ЕК запретила виртуальных помощников на базе ИИ на онлайн-конференциях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на использование виртуальных помощников, созданных на базе искусственного интеллекта (ИИ), на внутренних онлайн-конференциях, сообщает газета Politico.
«
"У исполнительного органа Европейского союза появилось новое основополагающее правило, которое запрещает виртуальным помощникам, созданным на базе искусственного интеллекта, участвовать в конференциях", - пишет издание.
По данным Politico, на одной из прошедших онлайн-конференций ЕК демонстрировалась презентация, где на слайде с правилами встречи, среди прочего, был следующий пункт: "Агенты с ИИ запрещены".
По информации газеты, агенты с ИИ способны выполнять несколько задач одновременно и действовать в виртуальной среде, в том числе они могут присоединяться к онлайн-конференциям, делать записи и воспроизводить ранее сказанное.
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