https://ria.ru/20250417/ii-2011738776.html

Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях

Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях - РИА Новости, 17.04.2025

Politico: ЕК запретила использовать ИИ-помощников на онлайн-конференциях

Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на использование виртуальных помощников, созданных на базе искусственного интеллекта (ИИ), на внутренних онлайн-конференциях,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:16:00+03:00

2025-04-17T09:16:00+03:00

2025-04-17T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет на использование виртуальных помощников, созданных на базе искусственного интеллекта (ИИ), на внутренних онлайн-конференциях, сообщает газета Politico. "У исполнительного органа Европейского союза появилось новое основополагающее правило, которое запрещает виртуальным помощникам, созданным на базе искусственного интеллекта, участвовать в конференциях", - пишет издание. По данным Politico, на одной из прошедших онлайн-конференций ЕК демонстрировалась презентация, где на слайде с правилами встречи, среди прочего, был следующий пункт: "Агенты с ИИ запрещены". По информации газеты, агенты с ИИ способны выполнять несколько задач одновременно и действовать в виртуальной среде, в том числе они могут присоединяться к онлайн-конференциям, делать записи и воспроизводить ранее сказанное.

https://ria.ru/20250213/johansson-1999106594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, еврокомиссия, евросоюз