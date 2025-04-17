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Движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025
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10:21 17.04.2025 (обновлено: 10:37 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/hamas-2011752504.html
Движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями, пишут СМИ
Движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025
Движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями, пишут СМИ
Палестинское движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями после блокировки Израилем ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа, ему не хватает средств для... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:21:00+03:00
2025-04-17T10:37:00+03:00
в мире
израиль
западная африка
великобритания
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями после блокировки Израилем ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа, ему не хватает средств для выплаты зарплат бойцам и чиновникам, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников разведывательных служб. "ХАМАС столкнулось с новой проблемой в Газе - найти деньги, необходимые для выплаты зарплат рядовым бойцам... Выплаты зарплат многим государственным служащим Газы прекратились, в то время как многие высокопоставленные бойцы и политические деятели ХАМАС стали получать лишь половину своей зарплаты посреди священного Рамадана в прошлом месяце", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителей разведки. Еще одной причиной финансовых проблем движения стало точечное устранение Израилем должностных лиц, игравших ключевую роль в финансовых операциях ХАМАС, добавили сотрудники арабской разведки. По словам представителей арабских, израильских и западных разведслужб, ранее члены ХАМАС зарабатывали, в частности, на перепродаже гуманитарных и коммерческих товаров и сборе налогов с продукции, поступающей в сектор Газа. Согласно источникам газеты, доход движения также складывался из пожертвований, полученных от Западной Африки, Южной Азии и Великобритании, благодаря которым ХАМАС смогло накопить около 500 миллионов долларов, большая часть из которых хранилась в Турции. Однако, как указывается, возобновление боевых действий в секторе Газа в марте этого года привело к значительным финансовым проблемам движения. Как отмечает Wall Street Journal, сокращение выплат также затрудняет привлечение новых бойцов и поддержание сплоченности движения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощь.
https://ria.ru/20250416/izrail-2011547464.html
https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html
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в мире, израиль, западная африка, великобритания, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Западная Африка, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями, пишут СМИ

WSJ: ХАМАС не хватает денег для выплаты зарплат бойцам и чиновникам

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями после блокировки Израилем ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа, ему не хватает средств для выплаты зарплат бойцам и чиновникам, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников разведывательных служб.
"ХАМАС столкнулось с новой проблемой в Газе - найти деньги, необходимые для выплаты зарплат рядовым бойцам... Выплаты зарплат многим государственным служащим Газы прекратились, в то время как многие высокопоставленные бойцы и политические деятели ХАМАС стали получать лишь половину своей зарплаты посреди священного Рамадана в прошлом месяце", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителей разведки.
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Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа
16 апреля, 12:20
Еще одной причиной финансовых проблем движения стало точечное устранение Израилем должностных лиц, игравших ключевую роль в финансовых операциях ХАМАС, добавили сотрудники арабской разведки.
По словам представителей арабских, израильских и западных разведслужб, ранее члены ХАМАС зарабатывали, в частности, на перепродаже гуманитарных и коммерческих товаров и сборе налогов с продукции, поступающей в сектор Газа. Согласно источникам газеты, доход движения также складывался из пожертвований, полученных от Западной Африки, Южной Азии и Великобритании, благодаря которым ХАМАС смогло накопить около 500 миллионов долларов, большая часть из которых хранилась в Турции.
Однако, как указывается, возобновление боевых действий в секторе Газа в марте этого года привело к значительным финансовым проблемам движения.
Как отмечает Wall Street Journal, сокращение выплат также затрудняет привлечение новых бойцов и поддержание сплоченности движения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощь.
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