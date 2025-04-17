Движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями, пишут СМИ
WSJ: ХАМАС не хватает денег для выплаты зарплат бойцам и чиновникам
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС столкнулось с финансовыми трудностями после блокировки Израилем ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа, ему не хватает средств для выплаты зарплат бойцам и чиновникам, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников разведывательных служб.
"ХАМАС столкнулось с новой проблемой в Газе - найти деньги, необходимые для выплаты зарплат рядовым бойцам... Выплаты зарплат многим государственным служащим Газы прекратились, в то время как многие высокопоставленные бойцы и политические деятели ХАМАС стали получать лишь половину своей зарплаты посреди священного Рамадана в прошлом месяце", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителей разведки.
Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа
16 апреля, 12:20
Еще одной причиной финансовых проблем движения стало точечное устранение Израилем должностных лиц, игравших ключевую роль в финансовых операциях ХАМАС, добавили сотрудники арабской разведки.
По словам представителей арабских, израильских и западных разведслужб, ранее члены ХАМАС зарабатывали, в частности, на перепродаже гуманитарных и коммерческих товаров и сборе налогов с продукции, поступающей в сектор Газа. Согласно источникам газеты, доход движения также складывался из пожертвований, полученных от Западной Африки, Южной Азии и Великобритании, благодаря которым ХАМАС смогло накопить около 500 миллионов долларов, большая часть из которых хранилась в Турции.
Однако, как указывается, возобновление боевых действий в секторе Газа в марте этого года привело к значительным финансовым проблемам движения.
Как отмечает Wall Street Journal, сокращение выплат также затрудняет привлечение новых бойцов и поддержание сплоченности движения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощь.
Генсек ООН призвал к защите населения сектора Газа
16 апреля, 17:37