https://ria.ru/20250417/gutsul-2011888032.html

Гуцул заявила, что власти Молдавии сфабриковали против нее уголовное дело

Гуцул заявила, что власти Молдавии сфабриковали против нее уголовное дело - РИА Новости, 17.04.2025

Гуцул заявила, что власти Молдавии сфабриковали против нее уголовное дело

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются ее изолировать и из-за своего страха сфабриковали против нее... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:09:00+03:00

2025-04-17T18:09:00+03:00

2025-04-17T18:09:00+03:00

в мире

молдавия

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евгения гуцул

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются ее изолировать и из-за своего страха сфабриковали против нее уголовное дело. В столице Молдавии в четверг прошла акция в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом по обвинениям в финансовых нарушениях. Апелляционная палата оставила в четверг в силе решение суда первой инстанции в виде домашнего ареста для политика. "Я остаюсь под домашним арестом — без суда, без доказательств, без правосудия. Это решение лишь в очередной раз подтверждает очевидное: уголовное дело против меня сфабриковано по политическому заказу. Власти боятся, что я буду продолжать исполнять мандат башкана (главы Гагаузии - ред.), который мне доверил народ Гагаузии. Их цель — не просто изолировать меня, их цель — заставить замолчать всю Гагаузию", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов. По ее словам, у властей Молдавии не получится изолировать автономию и бесконечно продолжать давить на всех, кто не соглашается молчать. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html

https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул