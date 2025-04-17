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Гуцул назвала действия властей Молдавии беспределом - РИА Новости, 17.04.2025
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17:06 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/gutsul-2011873694.html
Гуцул назвала действия властей Молдавии беспределом
Гуцул назвала действия властей Молдавии беспределом - РИА Новости, 17.04.2025
Гуцул назвала действия властей Молдавии беспределом
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не может назвать действия властей республики по отношению к оппозиции иначе как... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:06:00+03:00
2025-04-17T17:06:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
мария захарова
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не может назвать действия властей республики по отношению к оппозиции иначе как "беспредел". В столице Молдавии в четверг прошла акция в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом по обвинениям в финансовых нарушениях. В судебной инстанции рассматривался запрос адвокатов об отмене главе Гагаузии меры пресечения свободы в виде домашнего ареста. Апелляционная палата в четверг оставила в силе решение суда первой инстанции в виде домашнего ареста. "То, что сейчас происходит с оппозицией, такого не было никогда. Я в политике недавно, но это можно охарактеризовать только как беспредел. Действия со стороны властей, направленные на оппозицию, доказывают, что они боятся выборов. За 30 лет существования Гагаузии не было никогда, чтобы арестовывали башкана Гагаузии", - заявила Гуцул журналистам. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул назвала действия властей Молдавии беспределом

Гуцул назвала действия властей Молдавии по отношению к оппозиции беспределом

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не может назвать действия властей республики по отношению к оппозиции иначе как "беспредел".
В столице Молдавии в четверг прошла акция в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом по обвинениям в финансовых нарушениях. В судебной инстанции рассматривался запрос адвокатов об отмене главе Гагаузии меры пресечения свободы в виде домашнего ареста. Апелляционная палата в четверг оставила в силе решение суда первой инстанции в виде домашнего ареста.
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
16 апреля, 20:14
"То, что сейчас происходит с оппозицией, такого не было никогда. Я в политике недавно, но это можно охарактеризовать только как беспредел. Действия со стороны властей, направленные на оппозицию, доказывают, что они боятся выборов. За 30 лет существования Гагаузии не было никогда, чтобы арестовывали башкана Гагаузии", - заявила Гуцул журналистам.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️
Евгения Гуцул в суде. 14 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ
14 апреля, 16:37
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМария ЗахароваЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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