Гуцул назвала действия властей Молдавии беспределом
Гуцул назвала действия властей Молдавии по отношению к оппозиции беспределом
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не может назвать действия властей республики по отношению к оппозиции иначе как "беспредел".
В столице Молдавии в четверг прошла акция в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом по обвинениям в финансовых нарушениях. В судебной инстанции рассматривался запрос адвокатов об отмене главе Гагаузии меры пресечения свободы в виде домашнего ареста. Апелляционная палата в четверг оставила в силе решение суда первой инстанции в виде домашнего ареста.
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"То, что сейчас происходит с оппозицией, такого не было никогда. Я в политике недавно, но это можно охарактеризовать только как беспредел. Действия со стороны властей, направленные на оппозицию, доказывают, что они боятся выборов. За 30 лет существования Гагаузии не было никогда, чтобы арестовывали башкана Гагаузии", - заявила Гуцул журналистам.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️
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