Гуцул оценила решение суда по своему домашнему аресту
Глава Гагаузии Гуцул рассчитывала на более мягкую меру пресечения свободы
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что рассчитывала на более мягкую меру пресечения свободы, чем домашний арест.
В столице Молдавии в четверг прошла акция в поддержку Гуцул, находящейся под домашним арестом по обвинениям в финансовых нарушениях. В судебной инстанции рассматривался запрос адвокатов об отмене главе Гагаузии меры пресечения свободы в виде домашнего ареста. Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции в виде домашнего ареста.
"Мы рассчитывали на более мягкую меру пресечения, потому что я ничего не нарушала, давать такую меру пресечения - это и незаконно, и жестоко. Но буду хоть рядом с семьей", - заявила Гуцул журналистам.
По ее словам, она уже привыкла и адаптировалась к электронному браслету. "Решение Апелляционной палаты не подлежит изменению, но мы будем дальше бороться. Мое задержание и пребывание в 13-й тюрьме было незаконным. Я не имела ограничений на выезд из страны. Я как гражданин Республики Молдова имела право вылетать из страны", - добавила Гуцул.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️