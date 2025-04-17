https://ria.ru/20250417/gutsul-2011849981.html

Гуцул оставили под домашним арестом

Гуцул оставили под домашним арестом - РИА Новости, 17.04.2025

Гуцул оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и оставила политика под домашним арестом, следует из решения суда. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:06:00+03:00

2025-04-17T16:06:00+03:00

2025-04-17T19:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и оставила политика под домашним арестом, следует из решения суда."Апелляционная палата постановила признать необоснованным ходатайство стороны защиты и оставить в силе решение суда Чекан (района Кишинева. — Прим. ред.) о помещении Гуцул Евгении под домашний арест сроком на 30 суток", — говорится в заявлении.Сама глава автономии отметила, что не может назвать действия властей республики по отношению к оппозиции иначе как беспределом."Действия со стороны властей, направленные на оппозицию, доказывают, что они боятся выборов. За 30 лет существования Гагаузии не было никогда, чтобы арестовывали башкана", — сказала она.Ранее в четверг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где рассматривался запрос адвокатов об отмене Гуцул меры пресечения, прошла акция в ее поддержку.Обострение между Кишиневом и Комратом из-за ареста ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую руководство Молдавии впоследствии объявило антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении Гуцул в состав правительства, как того требует закон.Двадцать пятого марта главу Гагаузии Евгению Гуцул арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, в понедельник Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.Накануне протестующие приняли резолюцию, в которой содержится требование к Кишиневу отменить вышеуказанное решение, а также не вмешиваться в компетенции автономии, отказаться от давления на ее руководство, восстановить финансовую независимость региона и прекратить дискриминацию при распределении внешних грантов и кредитов.Помимо этого, митингующие одобрили создание Комитета защиты Гагаузии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за обстановкой и не допустить дальнейшего ущемления прав местных граждан.

https://ria.ru/20250417/moldavija-2011832777.html

https://ria.ru/20250417/es-2011856907.html

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Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан в Кишиневе В Кишиневе проходит акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, находящихся под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции выступают против уголовного преследования Гуцул и Попан. Сегодня в суде рассматриваются запросы адвокатов об отмене мер пресечения для политиков. 2025-04-17T16:06 true PT0M21S

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