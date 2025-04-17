https://ria.ru/20250417/gutsul-2011829294.html

Гуцул пришла в апелляционный суд с электронным браслетом слежения

Гуцул пришла в апелляционный суд с электронным браслетом слежения - РИА Новости, 17.04.2025

Гуцул пришла в апелляционный суд с электронным браслетом слежения

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул пришла в Апелляционную палату Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, суд в четверг будет рассматривать... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:17:00+03:00

2025-04-17T15:17:00+03:00

2025-04-17T15:17:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул пришла в Апелляционную палату Кишинева с электронным браслетом слежения на ноге, суд в четверг будет рассматривать ходатайство защиты об отмене меры пресечения главе региона, находящейся под домашним арестом, передает корреспондент РИА Новости. Коллегия судей попросила журналистов покинуть зал заседания. У здания суда проходит акция протеста в поддержку Гуцул и активистки оппозиционного блока "Победа" Светланы Попан, которые находятся под следствием по обвинениям в финансовых нарушениях. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева. Ей предъявлены обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, незаконном финансировании партии "Шор" и подделке документов. Девятого апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита Евгении Гуцул и Светланы Попан настаивает на политическом характере преследования. Попан в настоящее время находится под судебным надзором, что аналогично подписке о невыезде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, назвав их "тоталитарными методами". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией, в то время как официальный Кишинев проводит курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html

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