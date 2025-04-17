https://ria.ru/20250417/gosduma-2011749460.html

Госдума планирует принять поправки об ответственности для дропперов

Госдума планирует принять поправки об ответственности для дропперов - РИА Новости, 17.04.2025

Госдума планирует принять поправки об ответственности для дропперов

Поправки об уголовной ответственности для "дропперов" - подставных лиц, используемых при обналичивании украденных денег, - Госдума планирует принять до... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:04:00+03:00

2025-04-17T10:04:00+03:00

2025-04-17T10:04:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Поправки об уголовной ответственности для "дропперов" - подставных лиц, используемых при обналичивании украденных денег, - Госдума планирует принять до окончания весенней сессии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Постараемся выйти на принятие поправок в Уголовный кодекс об ответственности для дропперов до конца сессии", - сказал журналистам Володин. По его мнению, "те, кто участвует в таких преступных схемах, должны понимать, что наказание будет жестким". Председатель Госдумы отметил, что для вывода похищенных денежных средств часто привлекают подростков. "Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия", - сказал Володин. Также "родители должны знать о выданных их детям платежных картах и контролировать движение средств по счетам несовершеннолетних", считает председатель Госдумы. Ранее Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по госстроительству и законодательству подготовить соответствующие изменения в законодательство. Комплексный подход к законодательному регулированию вопросов противодействия кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников, позволит эффективно защитить граждан и их средства, отметил Володин.

https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф