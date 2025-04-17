https://ria.ru/20250417/gosduma-2011744289.html
В Госдуму внесли проект о льготах для пасынков и падчериц участников СВО
В Госдуму внесли проект о льготах для пасынков и падчериц участников СВО - РИА Новости, 17.04.2025
В Госдуму внесли проект о льготах для пасынков и падчериц участников СВО
Группа сенаторов РФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить право на льготное обучение в вузах за счет средств государственного... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:34:00+03:00
2025-04-17T09:34:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группа сенаторов РФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить право на льготное обучение в вузах за счет средств государственного бюджета для пасынков и падчериц участников СВО, документ доступен в думской электронной базе. "В целях устранения социальной несправедливости по отношению к пасынкам и падчерицам, находящимся (находившимся) на воспитании и содержании участников СВО, которая сложилась при их приеме на обучение в ВУЗ, проектом федерального закона предлагается предоставить указанным лицам дополнительную гарантию на получение высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству предусматривается выделение отдельной квоты для приема на обучение в вузах для участников СВО и их детей. Однако не учитываются ситуации, при которой мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, являющимся участником СВО. Авторы инициативы подчеркивают, что ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим родным отцом, однако он не может рассчитывать на льготы при поступлении в вуз, предусмотренные для родных детей участника СВО. Кроме того, в документе отмечается, что предлагаемое проектом решение будет также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет государства, а также на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения образовательной программы.
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Общество, Россия, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуму внесли проект о льготах для пасынков и падчериц участников СВО
В ГД внесли проект о праве льготного обучения для неродных детей участников СВО
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группа сенаторов РФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить право на льготное обучение в вузах за счет средств государственного бюджета для пасынков и падчериц участников СВО, документ доступен в думской электронной базе.
"В целях устранения социальной несправедливости по отношению к пасынкам и падчерицам, находящимся (находившимся) на воспитании и содержании участников СВО, которая сложилась при их приеме на обучение в ВУЗ, проектом федерального закона предлагается предоставить указанным лицам дополнительную гарантию на получение высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству предусматривается выделение отдельной квоты для приема на обучение в вузах для участников СВО и их детей. Однако не учитываются ситуации, при которой мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, являющимся участником СВО. Авторы инициативы подчеркивают, что ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим родным отцом, однако он не может рассчитывать на льготы при поступлении в вуз, предусмотренные для родных детей участника СВО.
Кроме того, в документе отмечается, что предлагаемое проектом решение будет также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет государства, а также на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения образовательной программы.