https://ria.ru/20250417/gosduma-2011734592.html

ГД проверит нарушения в вузах с тестами мигрантов по русскому языку

ГД проверит нарушения в вузах с тестами мигрантов по русскому языку - РИА Новости, 17.04.2025

ГД проверит нарушения в вузах с тестами мигрантов по русскому языку

Госдума возьмет на контроль выявленные Рособрнадзором нарушения со стороны вузов, тестирующих мигрантов на знание русского языка, соответствующее поручение дано РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:45:00+03:00

2025-04-17T08:45:00+03:00

2025-04-17T08:45:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

вятский государственный университет

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Госдума возьмет на контроль выявленные Рособрнадзором нарушения со стороны вузов, тестирующих мигрантов на знание русского языка, соответствующее поручение дано комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин напомнил, что на протяжении 2024 и 2025 годов Госдума инициировала и приняла 15 законов, относящихся к борьбе с незаконной миграцией. Он уточнил, что все данные нормы вступили в силу и начали работать. По его словам, важно, чтобы теперь было эффективно выстроено их правоприменение. "Учитывая принятые законы, теперь эти действия со стороны должностных лиц вузов и тех, кто принимал экзамены, могут квалифицироваться иначе. Они подпадают под статью 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Контрольно-надзорным и правоохранительным органам правильно изучить выявленные факты и привлечь к ответственности виновных. Со своей стороны Государственная дума возьмет это на контроль. Соответствующее поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции дано", - написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале. В понедельник Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка. В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов.

https://ria.ru/20250401/deti-2008527158.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вятский государственный университет