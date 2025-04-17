В Госдуме предложили пересмотреть критерии аттестации педагогов
Депутат Лантратова предложила пересмотреть критерии аттестации педагогов
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением пересмотреть критерии аттестации педагогических работников в сторону более объективной оценки их компетенций, а также ввести механизм апелляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность оптимизации педагогического аттестационного процесса", - сказано в письме.
В документе отмечается, что с 2023 года в России внедрена новая система аттестации с использованием Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), которые оценивают профессиональные, предметные и коммуникативные компетенции, однако педагоги сталкиваются с трудностями во время аттестации. Речь о невозможности оперативного повторного прохождения процедуры и об отсутствии механизма обжалования решений.
По мнению Лантратовой, в существующей системе существуют избыточные требования, не связанные напрямую с преподаванием - например, проверка навыков в документообороте и административных задачах, что усложняет процесс и снижает объективность оценки.
Депутат Госдумы предлагает оптимизировать критерии оценки, сократив влияние административных навыков, или вынести их в отдельный блок для управленческих должностей, а также ввести действенный механизм апелляции, позволяющий педагогам оперативно оспаривать решения аттестационных комиссий. Парламентарий считает, что такие изменения сделают систему аттестации более справедливой, прозрачной и ориентированной на реальные профессиональные качества педагогов.
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