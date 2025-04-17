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В Госдуме предложили пересмотреть критерии аттестации педагогов - РИА Новости, 17.04.2025
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01:16 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/gosduma-2011711823.html
В Госдуме предложили пересмотреть критерии аттестации педагогов
В Госдуме предложили пересмотреть критерии аттестации педагогов - РИА Новости, 17.04.2025
В Госдуме предложили пересмотреть критерии аттестации педагогов
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением пересмотреть... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T01:16:00+03:00
2025-04-17T01:16:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
сергей кравцов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением пересмотреть критерии аттестации педагогических работников в сторону более объективной оценки их компетенций, а также ввести механизм апелляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность оптимизации педагогического аттестационного процесса", - сказано в письме. В документе отмечается, что с 2023 года в России внедрена новая система аттестации с использованием Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), которые оценивают профессиональные, предметные и коммуникативные компетенции, однако педагоги сталкиваются с трудностями во время аттестации. Речь о невозможности оперативного повторного прохождения процедуры и об отсутствии механизма обжалования решений. По мнению Лантратовой, в существующей системе существуют избыточные требования, не связанные напрямую с преподаванием - например, проверка навыков в документообороте и административных задачах, что усложняет процесс и снижает объективность оценки. Депутат Госдумы предлагает оптимизировать критерии оценки, сократив влияние административных навыков, или вынести их в отдельный блок для управленческих должностей, а также ввести действенный механизм апелляции, позволяющий педагогам оперативно оспаривать решения аттестационных комиссий. Парламентарий считает, что такие изменения сделают систему аттестации более справедливой, прозрачной и ориентированной на реальные профессиональные качества педагогов.
https://ria.ru/20250326/pedagogi-2007458048.html
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общество, россия, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Госдума РФ
В Госдуме предложили пересмотреть критерии аттестации педагогов

Депутат Лантратова предложила пересмотреть критерии аттестации педагогов

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением пересмотреть критерии аттестации педагогических работников в сторону более объективной оценки их компетенций, а также ввести механизм апелляции, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность оптимизации педагогического аттестационного процесса", - сказано в письме.
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В документе отмечается, что с 2023 года в России внедрена новая система аттестации с использованием Единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), которые оценивают профессиональные, предметные и коммуникативные компетенции, однако педагоги сталкиваются с трудностями во время аттестации. Речь о невозможности оперативного повторного прохождения процедуры и об отсутствии механизма обжалования решений.
По мнению Лантратовой, в существующей системе существуют избыточные требования, не связанные напрямую с преподаванием - например, проверка навыков в документообороте и административных задачах, что усложняет процесс и снижает объективность оценки.
Депутат Госдумы предлагает оптимизировать критерии оценки, сократив влияние административных навыков, или вынести их в отдельный блок для управленческих должностей, а также ввести действенный механизм апелляции, позволяющий педагогам оперативно оспаривать решения аттестационных комиссий. Парламентарий считает, что такие изменения сделают систему аттестации более справедливой, прозрачной и ориентированной на реальные профессиональные качества педагогов.
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