https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011905481.html

ВСУ атаковали Горловку дронами и натовскими снарядами

ВСУ атаковали Горловку дронами и натовскими снарядами - РИА Новости, 17.04.2025

ВСУ атаковали Горловку дронами и натовскими снарядами

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, а также обстреляли "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:41:00+03:00

2025-04-17T19:41:00+03:00

2025-04-17T19:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

сцкк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, а также обстреляли "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА и обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе; 18.25 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, ВСУ также в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки и выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по центру города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250417/mo-2011801324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, сцкк, россия