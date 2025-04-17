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ВСУ атаковали Горловку дронами и натовскими снарядами
ВСУ атаковали Горловку дронами и натовскими снарядами - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ атаковали Горловку дронами и натовскими снарядами
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, а также обстреляли "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:41:00+03:00
2025-04-17T19:41:00+03:00
2025-04-17T19:45:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, а также обстреляли "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирована атака ударным БПЛА и обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе; 18.25 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, ВСУ также в 15.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки и выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по центру города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250417/mo-2011801324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ атаковали Горловку дронами и натовскими снарядами
ВСУ атаковали Горловку дронами и снарядами калибра 155 миллиметров