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В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011889366.html
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения - РИА Новости, 17.04.2025
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения
Учреждение здравоохранения Горловки получило повреждения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:22:00+03:00
2025-04-17T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Учреждение здравоохранения Горловки получило повреждения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилмассиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) повреждено учреждение здравоохранения", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.10 выпустили по Никитовскому району Горловки два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ повредили учреждение здравоохранения

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки
Последствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Учреждение здравоохранения Горловки получило повреждения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии в жилмассиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) повреждено учреждение здравоохранения", - написал мэр в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.10 выпустили по Никитовскому району Горловки два снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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