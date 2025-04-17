https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011889366.html

В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения

В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения - РИА Новости, 17.04.2025

В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения

Учреждение здравоохранения Горловки получило повреждения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:22:00+03:00

2025-04-17T18:22:00+03:00

2025-04-17T18:22:00+03:00

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Учреждение здравоохранения Горловки получило повреждения в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ в четверг, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилмассиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) повреждено учреждение здравоохранения", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 16.10 выпустили по Никитовскому району Горловки два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250417/pvo-2011866616.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия