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Суд в США признал Google нарушителем антимонопольного законодательства
Суд в США признал Google нарушителем антимонопольного законодательства - РИА Новости, 17.04.2025
Суд в США признал Google нарушителем антимонопольного законодательства
Суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство, говорится в решении инстанции. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:46:00+03:00
2025-04-17T18:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Суд в США признал, что подходы Google к распространению рекламы нарушают антимонопольное законодательство, говорится в решении инстанции. "Истец доказал, что Google осознанно был вовлечен в серию актов, подрывающих конкуренцию, чтобы заполучить монополию на рынке рекламных серверов и бирж обмена для показа рекламы в сети", - говорится в опубликованном решении. Там говорится, что более чем за 10 лет Google установил и защищал свою монопольную власть в рекламной сфере и ограничивал конкурентов. Заявителем по иску выступало правительство США. Суд дал сторонам время на формулирование позиции о дальнейших действиях после признания интернет-гиганта монополистом.
https://ria.ru/20250411/google-2010784031.html
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технологии, сша, google, в мире
Технологии, США, Google, В мире
Суд в США признал Google нарушителем антимонопольного законодательства
Суд в США признал Google монополистом в сфере интернет-рекламы