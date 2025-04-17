https://ria.ru/20250417/glava-2011754047.html

СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине

СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине - РИА Новости, 17.04.2025

СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в четверг в Париже примет участие в переговорах по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:26:00+03:00

2025-04-17T10:26:00+03:00

2025-04-17T10:26:00+03:00

в мире

париж

украина

сша

стив уиткофф

марко рубио

дональд трамп

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957741691_318:0:2753:1370_1920x0_80_0_0_e98b6a7a679e7ba583cb44b2760dd145.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в четверг в Париже примет участие в переговорах по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники. Ранее Елисейский дворец сообщил, что в четверг президент Франции Эммануэль Макрон примет Рубио и Уиткоффа в Париже. "Дэвид Лэмми присоединится к посланникам Дональда Трампа на переговорах о прекращении войны на Украине в Париже в четверг. Министр иностранных дел отправится во французскую столицу для встреч со Стивом Уиткоффом, специальным посланником США, и Марко Рубио, государственным секретарем США", - пишет Telegraph. Отмечается, что это будут первые переговоры на высоком уровне между англо-французской "коалицией желающих" и Белым домом со времен отдельных визитов Макрона и британского премьера Кира Стармера в Вашингтон в феврале. Со ссылкой на источник в канцелярии премьера газета сообщает, что Стармер не будет принимать участия в переговорах в Париже. Ранее официальный представитель госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Рубио и Уиткофф 16-18 апреля посетят Париж, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, а также общие интересы в регионе. Как ранее сообщало издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, Рубио посетит Париж перед поездкой в Африку. Стороны также могут затронуть иранскую ядерную программу и вопрос торговых отношений. На прошлой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.

https://ria.ru/20250415/starmer-2011407284.html

https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278236.html

https://ria.ru/20250411/ssha-2010819162.html

париж

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, украина, сша, стив уиткофф, марко рубио, дональд трамп, politico, введение трампом пошлин на импорт