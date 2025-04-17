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СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине - РИА Новости, 17.04.2025
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10:26 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/glava-2011754047.html
СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине
СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине - РИА Новости, 17.04.2025
СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в четверг в Париже примет участие в переговорах по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:26:00+03:00
2025-04-17T10:26:00+03:00
в мире
париж
украина
сша
стив уиткофф
марко рубио
дональд трамп
politico
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в четверг в Париже примет участие в переговорах по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники. Ранее Елисейский дворец сообщил, что в четверг президент Франции Эммануэль Макрон примет Рубио и Уиткоффа в Париже. "Дэвид Лэмми присоединится к посланникам Дональда Трампа на переговорах о прекращении войны на Украине в Париже в четверг. Министр иностранных дел отправится во французскую столицу для встреч со Стивом Уиткоффом, специальным посланником США, и Марко Рубио, государственным секретарем США", - пишет Telegraph. Отмечается, что это будут первые переговоры на высоком уровне между англо-французской "коалицией желающих" и Белым домом со времен отдельных визитов Макрона и британского премьера Кира Стармера в Вашингтон в феврале. Со ссылкой на источник в канцелярии премьера газета сообщает, что Стармер не будет принимать участия в переговорах в Париже. Ранее официальный представитель госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Рубио и Уиткофф 16-18 апреля посетят Париж, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, а также общие интересы в регионе. Как ранее сообщало издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, Рубио посетит Париж перед поездкой в Африку. Стороны также могут затронуть иранскую ядерную программу и вопрос торговых отношений. На прошлой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
https://ria.ru/20250415/starmer-2011407284.html
https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278236.html
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В мире, Париж, Украина, США, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дональд Трамп, Politico, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом конфликт на Украине

Telegraph: Лэмми обсудит с Рубио и Уиткоффом украинский конфликт в Париже

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в четверг в Париже примет участие в переговорах по Украине с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что в четверг президент Франции Эммануэль Макрон примет Рубио и Уиткоффа в Париже.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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15 апреля, 17:26
"Дэвид Лэмми присоединится к посланникам Дональда Трампа на переговорах о прекращении войны на Украине в Париже в четверг. Министр иностранных дел отправится во французскую столицу для встреч со Стивом Уиткоффом, специальным посланником США, и Марко Рубио, государственным секретарем США", - пишет Telegraph.
Отмечается, что это будут первые переговоры на высоком уровне между англо-французской "коалицией желающих" и Белым домом со времен отдельных визитов Макрона и британского премьера Кира Стармера в Вашингтон в феврале.
Со ссылкой на источник в канцелярии премьера газета сообщает, что Стармер не будет принимать участия в переговорах в Париже.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф заявил, что переговоры по Украине "на грани чего-то важного"
15 апреля, 04:53
Ранее официальный представитель госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Рубио и Уиткофф 16-18 апреля посетят Париж, где обсудят с европейскими коллегами план американского лидера Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, а также общие интересы в регионе.
Как ранее сообщало издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, Рубио посетит Париж перед поездкой в Африку.
Стороны также могут затронуть иранскую ядерную программу и вопрос торговых отношений.
На прошлой неделе спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече обсуждались аспекты украинского урегулирования, сообщил Кремль. При этом Белый дом назвал визит Уиткоффа в РФ еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
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В миреПарижУкраинаСШАСтив УиткоффМарко РубиоДональд ТрампPoliticoВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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