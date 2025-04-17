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Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области
Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области - РИА Новости, 17.04.2025
Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, соответствующий... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:08:00+03:00
2025-04-17T16:08:00+03:00
2025-04-17T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу - главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области "Алешковская центральная районная больница", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html
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россия, херсонская область , владимир путин, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Общество
Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области
Путин присвоил звание героя России главврачу Алешковской больницы Харлану