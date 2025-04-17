https://ria.ru/20250417/geroy-2011851566.html

Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области

Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области - РИА Новости, 17.04.2025

Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, соответствующий... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:08:00+03:00

2025-04-17T16:08:00+03:00

2025-04-17T16:16:00+03:00

россия

херсонская область

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011852312_0:97:1013:667_1920x0_80_0_0_0e4dd77360386f41050d77fa6c75e2ff.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу - главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области "Алешковская центральная районная больница", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250417/zakharova-2011850808.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , владимир путин, общество