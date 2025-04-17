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"Остановите Мерца!" В ФРГ забили тревогу из-за намерений будущего канцлера - РИА Новости, 17.04.2025
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21:02 17.04.2025 (обновлено: 21:06 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/germaniya-2011918998.html
"Остановите Мерца!" В ФРГ забили тревогу из-за намерений будущего канцлера
"Остановите Мерца!" В ФРГ забили тревогу из-за намерений будущего канцлера - РИА Новости, 17.04.2025
"Остановите Мерца!" В ФРГ забили тревогу из-за намерений будущего канцлера
Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила в соцсети Х внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:02:00+03:00
2025-04-17T21:06:00+03:00
в мире
германия
севим дагделен
фридрих мерц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила в соцсети Х внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, призвав остановить лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. "Мерц рискует развязать войну с Россией своими поставками Taurus. Это ничто иное, и тут не помогут никакие увиливания. Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!" - написала Дагделен в своем аккаунте. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20250416/tekhnika-2011394531.html
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в мире, германия, севим дагделен, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Севим Дагделен, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
"Остановите Мерца!" В ФРГ забили тревогу из-за намерений будущего канцлера

Депутат Дагделен призвала остановить Мерца в желании поставить Taurus Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Поставки Киеву немецких ракет Taurus приведут к войне с Россией, заявила в соцсети Х внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, призвав остановить лидера блока ХДС/ХСС и вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, допустившего поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине.
"Мерц рискует развязать войну с Россией своими поставками Taurus. Это ничто иное, и тут не помогут никакие увиливания. Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!" - написала Дагделен в своем аккаунте.
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Этим придется воевать с Россией": Киев выдал главную натовскую уязвимость
16 апреля, 08:00
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Крылатая ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине
Вчера, 11:33
 
В миреГерманияСевим ДагделенФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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