В Германии выросло число заявок на службу в бундесвере
Число заявок на службу в бундесвере ФРГ возросло почти на 20% в 2024 году
© AP Photo / Matthias RietschelСолдаты армии Бундесвера
© AP Photo / Matthias Rietschel
Солдаты армии Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число заявок на службу в бундесвере (ВС Германии) в 2024 году увеличилось на 18,5% по сравнению с 2023 годом, всего поступило 52,1 тысячи заявок, сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) со ссылкой на управление кадров бундесвера.
"В 2024 году в бундесвер поступило значительно больше заявок, чем годом ранее", - пишет издание.
В 2023 году число заявок на службу в бундесвере составило 43,2 тысячи. В связи с увеличением числа заявок службе военной контрразведки приходится проводить больше проверок безопасности. Так, по данным NOZ, в 2024 году было запрошено около 67,9 тысячи специальных проверок данных, что на 18% больше, чем годом ранее.
Ранее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, что новое правительство Германии будет развивать воинский призыв по шведской модели, служба в армии будет оставаться добровольной. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что закон о новой военной службе может вступить в силу уже в этом году. Шведская модель, на которую ориентируется Германия, подразумевает, что мужчины в возрасте 18 лет и старше должны будут заполнить анкету, что обеспечит воинский учёт. После этого бундесвер будет обращаться к подходящим лицам, чтобы узнать, хотят ли они пройти военную службу.
Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что бундесверу не хватает около 100 тысяч военнослужащих для обеспечения боеготовности. В прошлом году численность немецких вооруженных сил снизилась второй год подряд, достигнув отметки в 181 150 человек. В настоящее время целевой показатель составляет 203 тысячи военнослужащих.
Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. С этого момента призыв в ряды вооруженных сил в мирное время не осуществляется. В начале марта депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Флориан Хан призвал вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки и необходимости сначала собрать данные о призывниках.