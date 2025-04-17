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В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд - РИА Новости, 17.04.2025
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12:56 17.04.2025 (обновлено: 12:57 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд - РИА Новости, 17.04.2025
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд
Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:56:00+03:00
2025-04-17T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой опасностью вещества, говорится в совместном заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена. "Подозреваемому вменяется в вину то, что он в специально оборудованной лаборатории на чердаке дома своих родителей в Цайтхайне изготовил и хранил несколько ампул со смесью аконитина и рицина. Рицин квалифицируется как биологическое оружие в соответствии с законом о контроле над военными вооружениями. На данный момент следствие не располагает информацией о том, с какой целью подросток изготовил эти вещества", - говорится в заявлении. Сообщается, что с утра четверга в доме 16-летнего подростка проводится масштабный обыск для изъятия всех отравляющих веществ. "Район, включая все подъездные пути, перекрыт на большой территории", - сказано в заявлении. При этом ордера на арест подростка пока нет в связи с его несовершеннолетием и отсутствием предыдущих правонарушений. В свою очередь, таблоид Bild сообщил о привлечении к операции специалистов из Института Роберта Коха. Также, как сообщает Bild, подросток мог вдохновиться сериалом "Во все тяжкие", в котором герой использовал рицин.
https://ria.ru/20250412/gamburg-2010893822.html
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в мире, германия, саксония, дрезден, институт роберта коха
В мире, Германия, Саксония, Дрезден, Институт Роберта Коха
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд

Полиция Германии изъяла у школьника в Саксонии высокотоксичный яд рицин

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой опасностью вещества, говорится в совместном заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена.
"Подозреваемому вменяется в вину то, что он в специально оборудованной лаборатории на чердаке дома своих родителей в Цайтхайне изготовил и хранил несколько ампул со смесью аконитина и рицина. Рицин квалифицируется как биологическое оружие в соответствии с законом о контроле над военными вооружениями. На данный момент следствие не располагает информацией о том, с какой целью подросток изготовил эти вещества", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что с утра четверга в доме 16-летнего подростка проводится масштабный обыск для изъятия всех отравляющих веществ.
"Район, включая все подъездные пути, перекрыт на большой территории", - сказано в заявлении.
При этом ордера на арест подростка пока нет в связи с его несовершеннолетием и отсутствием предыдущих правонарушений.
В свою очередь, таблоид Bild сообщил о привлечении к операции специалистов из Института Роберта Коха. Также, как сообщает Bild, подросток мог вдохновиться сериалом "Во все тяжкие", в котором герой использовал рицин.
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В миреГерманияСаксонияДрезденИнститут Роберта Коха
 
 
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