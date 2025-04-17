https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд - РИА Новости, 17.04.2025
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд
Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:56:00+03:00
2025-04-17T12:56:00+03:00
2025-04-17T12:57:00+03:00
в мире
германия
саксония
дрезден
институт роберта коха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой опасностью вещества, говорится в совместном заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена. "Подозреваемому вменяется в вину то, что он в специально оборудованной лаборатории на чердаке дома своих родителей в Цайтхайне изготовил и хранил несколько ампул со смесью аконитина и рицина. Рицин квалифицируется как биологическое оружие в соответствии с законом о контроле над военными вооружениями. На данный момент следствие не располагает информацией о том, с какой целью подросток изготовил эти вещества", - говорится в заявлении. Сообщается, что с утра четверга в доме 16-летнего подростка проводится масштабный обыск для изъятия всех отравляющих веществ. "Район, включая все подъездные пути, перекрыт на большой территории", - сказано в заявлении. При этом ордера на арест подростка пока нет в связи с его несовершеннолетием и отсутствием предыдущих правонарушений. В свою очередь, таблоид Bild сообщил о привлечении к операции специалистов из Института Роберта Коха. Также, как сообщает Bild, подросток мог вдохновиться сериалом "Во все тяжкие", в котором герой использовал рицин.
https://ria.ru/20250412/gamburg-2010893822.html
https://ria.ru/20250321/ekstraditsiya-2006600879.html
германия
саксония
дрезден
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, саксония, дрезден, институт роберта коха
В мире, Германия, Саксония, Дрезден, Институт Роберта Коха
В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд
Полиция Германии изъяла у школьника в Саксонии высокотоксичный яд рицин
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой опасностью вещества, говорится в совместном заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена.
"Подозреваемому вменяется в вину то, что он в специально оборудованной лаборатории на чердаке дома своих родителей в Цайтхайне изготовил и хранил несколько ампул со смесью аконитина и рицина. Рицин квалифицируется как биологическое оружие в соответствии с законом о контроле над военными вооружениями. На данный момент следствие не располагает информацией о том, с какой целью подросток изготовил эти вещества", - говорится в заявлении.
Сообщается, что с утра четверга в доме 16-летнего подростка проводится масштабный обыск для изъятия всех отравляющих веществ.
"Район, включая все подъездные пути, перекрыт на большой территории", - сказано в заявлении.
При этом ордера на арест подростка пока нет в связи с его несовершеннолетием и отсутствием предыдущих правонарушений.
В свою очередь, таблоид Bild
сообщил о привлечении к операции специалистов из Института Роберта Коха
. Также, как сообщает Bild, подросток мог вдохновиться сериалом "Во все тяжкие", в котором герой использовал рицин.