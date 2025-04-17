https://ria.ru/20250417/germanija-2011788872.html

В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд

В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд - РИА Новости, 17.04.2025

В Германии у школьника изъяли высокотоксичный яд

Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:56:00+03:00

2025-04-17T12:56:00+03:00

2025-04-17T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Германии изъяли у школьника в общине Цайтхайн в Саксонии высокотоксичный яд рицин, район вокруг его дома перекрыт в связи с особой опасностью вещества, говорится в совместном заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена. "Подозреваемому вменяется в вину то, что он в специально оборудованной лаборатории на чердаке дома своих родителей в Цайтхайне изготовил и хранил несколько ампул со смесью аконитина и рицина. Рицин квалифицируется как биологическое оружие в соответствии с законом о контроле над военными вооружениями. На данный момент следствие не располагает информацией о том, с какой целью подросток изготовил эти вещества", - говорится в заявлении. Сообщается, что с утра четверга в доме 16-летнего подростка проводится масштабный обыск для изъятия всех отравляющих веществ. "Район, включая все подъездные пути, перекрыт на большой территории", - сказано в заявлении. При этом ордера на арест подростка пока нет в связи с его несовершеннолетием и отсутствием предыдущих правонарушений. В свою очередь, таблоид Bild сообщил о привлечении к операции специалистов из Института Роберта Коха. Также, как сообщает Bild, подросток мог вдохновиться сериалом "Во все тяжкие", в котором герой использовал рицин.

https://ria.ru/20250412/gamburg-2010893822.html

https://ria.ru/20250321/ekstraditsiya-2006600879.html

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в мире, германия, саксония, дрезден, институт роберта коха