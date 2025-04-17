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Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 17.04.2025
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11:33 17.04.2025 (обновлено: 12:04 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/germanija-2011768442.html
Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине
Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 17.04.2025
Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине
Возможные поставки Украине крылатых ракет Taurus не смогут переломить ход конфликта, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:33:00+03:00
2025-04-17T12:04:00+03:00
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нато
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Возможные поставки Украине крылатых ракет Taurus не смогут переломить ход конфликта, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt."Taurus — хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию. Кроме того, Украина уже располагает крылатыми ракетами аналогичной дальности", — сказал собеседник газеты.По его словам, беспилотники тоже не в состоянии изменить ситуацию, потому что их можно быстро перехватить."Способны переломить ситуацию классические артиллерийские боеприпасы", — отметил Паппергер. Глава Rheinmetall уточнил, что сейчас концерн способен выпускать около 750 тысяч снарядов в год и намерен увеличить производство до полутора миллионов.&quot;Однако мы поставляем их не только на Украину, но и другим европейским странам, прежде всего Германии&quot;, — добавил Паппергер.Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу ARD допустил отправку ВСУ крылатых ракет Taurus. По его словам, этот вопрос нужно согласовать с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть много аргументов против подобного шага. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, судя по этим высказываниям, Мерц — сторонник ужесточения позиций и шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20250318/taurus-2005761520.html
https://ria.ru/20250417/vagenknekht-2011760783.html
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украина, германия, россия, фридрих мерц, борис писториус, дмитрий песков, нато, хдс/хсс, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Дмитрий Песков, НАТО, ХДС/ХСС, В мире, Вооруженные силы Украины
Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине

Глава Rheinmetall Паппергер: поставки Taurus Украине не переломят ход конфликта

© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef HildenbrandКрылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand
Крылатая ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Возможные поставки Украине крылатых ракет Taurus не смогут переломить ход конфликта, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
"Taurus — хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию. Кроме того, Украина уже располагает крылатыми ракетами аналогичной дальности", — сказал собеседник газеты.
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По его словам, беспилотники тоже не в состоянии изменить ситуацию, потому что их можно быстро перехватить.
"Способны переломить ситуацию классические артиллерийские боеприпасы", — отметил Паппергер.
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Глава Rheinmetall уточнил, что сейчас концерн способен выпускать около 750 тысяч снарядов в год и намерен увеличить производство до полутора миллионов.
«

"Однако мы поставляем их не только на Украину, но и другим европейским странам, прежде всего Германии", — добавил Паппергер.

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу ARD допустил отправку ВСУ крылатых ракет Taurus. По его словам, этот вопрос нужно согласовать с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть много аргументов против подобного шага.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, судя по этим высказываниям, Мерц — сторонник ужесточения позиций и шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
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