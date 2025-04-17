Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине
Глава Rheinmetall Паппергер: поставки Taurus Украине не переломят ход конфликта
© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef HildenbrandКрылатая ракета Taurus
© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand
Крылатая ракета Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Возможные поставки Украине крылатых ракет Taurus не смогут переломить ход конфликта, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.
"Taurus — хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию. Кроме того, Украина уже располагает крылатыми ракетами аналогичной дальности", — сказал собеседник газеты.
По его словам, беспилотники тоже не в состоянии изменить ситуацию, потому что их можно быстро перехватить.
"Способны переломить ситуацию классические артиллерийские боеприпасы", — отметил Паппергер.
Глава Rheinmetall уточнил, что сейчас концерн способен выпускать около 750 тысяч снарядов в год и намерен увеличить производство до полутора миллионов.
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"Однако мы поставляем их не только на Украину, но и другим европейским странам, прежде всего Германии", — добавил Паппергер.
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу ARD допустил отправку ВСУ крылатых ракет Taurus. По его словам, этот вопрос нужно согласовать с европейскими партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть много аргументов против подобного шага.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, судя по этим высказываниям, Мерц — сторонник ужесточения позиций и шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
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