https://ria.ru/20250417/genkonsul-2011792124.html

Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул

Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул - РИА Новости, 17.04.2025

Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул

Генконсульство России на Мальдивах не получало обращений от россиян в связи с сообщениями о нападениях акул, но готово оказать помощь в случае обращений, заявил РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:17:00+03:00

2025-04-17T13:17:00+03:00

2025-04-17T14:08:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – РИА Новости. Генконсульство России на Мальдивах не получало обращений от россиян в связи с сообщениями о нападениях акул, но готово оказать помощь в случае обращений, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о нападении акулы на туристку из Москвы во время снорклинга – подводного плавания с маской и ластами. Девушка получила ранение руки, которое зашили в больнице. "К нам не обращались россияне с сообщениями о нападении акулы, но мы готовы помочь в случае такого обращения", - сказал генконсул. Он отметил, что туристы должны понимать, что снорклинг сопряжен с определенными рисками. "Снорклинг и дайвинг сопряжены с определенными рисками, при погружениях надо проявлять осторожность и сознавать, что изредка бывают такие эпизоды", - добавил Идамкин.

https://ria.ru/20250114/maldivy-1993602850.html

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