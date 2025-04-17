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Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул - РИА Новости, 17.04.2025
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13:17 17.04.2025 (обновлено: 14:08 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/genkonsul-2011792124.html
Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул
Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул - РИА Новости, 17.04.2025
Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул
Генконсульство России на Мальдивах не получало обращений от россиян в связи с сообщениями о нападениях акул, но готово оказать помощь в случае обращений, заявил РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:17:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – РИА Новости. Генконсульство России на Мальдивах не получало обращений от россиян в связи с сообщениями о нападениях акул, но готово оказать помощь в случае обращений, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о нападении акулы на туристку из Москвы во время снорклинга – подводного плавания с маской и ластами. Девушка получила ранение руки, которое зашили в больнице. "К нам не обращались россияне с сообщениями о нападении акулы, но мы готовы помочь в случае такого обращения", - сказал генконсул. Он отметил, что туристы должны понимать, что снорклинг сопряжен с определенными рисками. "Снорклинг и дайвинг сопряжены с определенными рисками, при погружениях надо проявлять осторожность и сознавать, что изредка бывают такие эпизоды", - добавил Идамкин.
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россия, мальдивы, мале, в мире
Россия, Мальдивы, Мале, В мире
Генконсул России на Мальдивах прокомментировал сообщения о нападениях акул

Генконсульство России не получало сообщений из-за нападения акул

© Кадр видео из соцсетейВрачи оперируют туристку из Москвы, на которую во время снорклинга напала акула
Врачи оперируют туристку из Москвы, на которую во время снорклинга напала акула - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Врачи оперируют туристку из Москвы, на которую во время снорклинга напала акула
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – РИА Новости. Генконсульство России на Мальдивах не получало обращений от россиян в связи с сообщениями о нападениях акул, но готово оказать помощь в случае обращений, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о нападении акулы на туристку из Москвы во время снорклинга – подводного плавания с маской и ластами. Девушка получила ранение руки, которое зашили в больнице.
"К нам не обращались россияне с сообщениями о нападении акулы, но мы готовы помочь в случае такого обращения", - сказал генконсул.
Он отметил, что туристы должны понимать, что снорклинг сопряжен с определенными рисками.
"Снорклинг и дайвинг сопряжены с определенными рисками, при погружениях надо проявлять осторожность и сознавать, что изредка бывают такие эпизоды", - добавил Идамкин.
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