https://ria.ru/20250417/gejts-2011839089.html
Компания Билла Гейтса начала лицензирование своего ядерного реактора
Компания Билла Гейтса начала лицензирование своего ядерного реактора - РИА Новости, 17.04.2025
Компания Билла Гейтса начала лицензирование своего ядерного реактора
Компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower, специализирующаяся на ядерных инновациях, подала заявку на лицензирование реактора Natrium в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:55:00+03:00
2025-04-17T15:55:00+03:00
2025-04-17T15:55:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
вайоминг
сша
билл гейтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011840181_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_417dc12369cda8eab793a53f035010b6.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower, специализирующаяся на ядерных инновациях, подала заявку на лицензирование реактора Natrium в Великобритании, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Согласно тексту публикации, TerraPower подала письмо в министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, совершив таким образом первый шаг к выведению технологии Natrium на международный рынок. "Я очень рад начать процесс лицензирования технологии Natrium в Великобритании... TerraPower стремится распространить реакторы Natrium по всему миру и активно вела переговоры с Великобританией на протяжении многих лет", - приводятся в пресс-релизе слова директора компании Криса Левеска. Как поясняется в публикации, Natrium - это ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением мощностью 345 МВт и системой хранения энергии на основе расплавленной соли. Мощность Natrium таким образом при необходимости может быть увеличена до 500 МВт, что позволяет интегрировать его с возобновляемыми источниками энергии, отмечается в пресс-релизе. В июне 2024 года Гейтс сообщил, что возглавляемый компанией TerraPower проект по строительству АЭС в штате Вайоминг пришлось перенести с 2028 на 2030 год, поскольку США решили ограничить поступление топлива из России.
https://ria.ru/20250214/indija-1999280875.html
великобритания
вайоминг
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011840181_193:802:1854:2048_1920x0_80_0_0_b5e4feaab8b3d8c62b08b90e126afcf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, великобритания, вайоминг, сша, билл гейтс
В мире, Технологии, Великобритания, Вайоминг, США, Билл Гейтс
Компания Билла Гейтса начала лицензирование своего ядерного реактора
TerraPower Билла Гейтса лицензирует реактор Natrium в Великобритании