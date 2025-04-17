https://ria.ru/20250417/gejts-2011839089.html

Компания Билла Гейтса начала лицензирование своего ядерного реактора

Компания Билла Гейтса начала лицензирование своего ядерного реактора - РИА Новости, 17.04.2025

Компания Билла Гейтса начала лицензирование своего ядерного реактора

Компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower, специализирующаяся на ядерных инновациях, подала заявку на лицензирование реактора Natrium в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:55:00+03:00

2025-04-17T15:55:00+03:00

2025-04-17T15:55:00+03:00

в мире

технологии

великобритания

вайоминг

сша

билл гейтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011840181_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_417dc12369cda8eab793a53f035010b6.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower, специализирующаяся на ядерных инновациях, подала заявку на лицензирование реактора Natrium в Великобритании, сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Согласно тексту публикации, TerraPower подала письмо в министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании, совершив таким образом первый шаг к выведению технологии Natrium на международный рынок. "Я очень рад начать процесс лицензирования технологии Natrium в Великобритании... TerraPower стремится распространить реакторы Natrium по всему миру и активно вела переговоры с Великобританией на протяжении многих лет", - приводятся в пресс-релизе слова директора компании Криса Левеска. Как поясняется в публикации, Natrium - это ядерный реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением мощностью 345 МВт и системой хранения энергии на основе расплавленной соли. Мощность Natrium таким образом при необходимости может быть увеличена до 500 МВт, что позволяет интегрировать его с возобновляемыми источниками энергии, отмечается в пресс-релизе. В июне 2024 года Гейтс сообщил, что возглавляемый компанией TerraPower проект по строительству АЭС в штате Вайоминг пришлось перенести с 2028 на 2030 год, поскольку США решили ограничить поступление топлива из России.

https://ria.ru/20250214/indija-1999280875.html

великобритания

вайоминг

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, великобритания, вайоминг, сша, билл гейтс