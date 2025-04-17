https://ria.ru/20250417/gd-2011779561.html

Комитет ГД обратится в Генпрокуратуру из-за нарушений при тестах мигрантов

Комитет ГД обратится в Генпрокуратуру из-за нарушений при тестах мигрантов - РИА Новости, 17.04.2025

Комитет ГД обратится в Генпрокуратуру из-за нарушений при тестах мигрантов

Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции взял на контроль поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина проверить действия сотрудников вузов,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:20:00+03:00

2025-04-17T12:20:00+03:00

2025-04-17T12:20:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

василий пискарев

игорь краснов

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

вятский государственный университет

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции взял на контроль поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина проверить действия сотрудников вузов, принимавших экзамены по русскому языку у мигрантов, а также направит обращение в Генеральную прокуратуру в целях проверки, сообщил глава комитета Василий Пискарев. В четверг Володин заявил, что Госдума возьмет на контроль выявленные Рособрнадзором нарушения со стороны вузов, тестирующих мигрантов на знание русского языка, соответствующее поручение дано комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции. Председатель Госдумы напомнил, что на протяжении 2024 и 2025 годов Госдума инициировала и приняла 15 законов, относящихся к борьбе с незаконной миграцией. Он уточнил, что все данные нормы вступили в силу и начали работать. По его словам, важно, чтобы теперь было эффективно выстроено их правоприменение. "Поручение Володина - проверить действия сотрудников отдельных вузов, принимавших экзамены у мигрантов, - взято нашим комитетом на контроль. Оперативно подготовим и направим соответствующее обращение генеральному прокурору РФ (Игорю Краснову) по факту возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Необходимо, чтобы все виновные в допущенных нарушениях были строго наказаны", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат также отметил, что комитет совместно с Рособрнадзором, Службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России, а также вузовским сообществом обсудит меры по приведению экзаменационных мероприятий в соответствие с требованиями принятых Государственной думой законов о противодействии незаконной миграции. "Обязательно проконтролируем реальное устранение выявленных в вузах нарушений миграционного законодательства", - заключил Пискарев. В понедельник Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка. В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов.

https://ria.ru/20250411/gosduma-2010597193.html

https://ria.ru/20250312/kuzbass-2004470034.html

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общество, россия, вячеслав володин, василий пискарев, игорь краснов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), вятский государственный университет