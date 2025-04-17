https://ria.ru/20250417/gaza-2011712702.html

Число погибших при израильском обстреле на юге Газы превысило 15 человек

Число погибших при израильском обстреле на юге Газы превысило 15 человек - РИА Новости, 17.04.2025

Число погибших при израильском обстреле на юге Газы превысило 15 человек

Число погибших при обстреле Израилем палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа превысило 15, сообщило управление гражданской обороны... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:38:00+03:00

2025-04-17T01:38:00+03:00

2025-04-17T01:38:00+03:00

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биньямин нетаньяху

хамас

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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Число погибших при обстреле Израилем палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа превысило 15, сообщило управление гражданской обороны палестинского полуэксклава. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на медицинские источники, что десять человек погибли в результате удара израильского беспилотника по палатке для перемещенных лиц в Хан-Юнисе. "Тела более 15 погибших, большинство из которых - женщины и дети, извлечены после израильского удара по палаткам для перемещенных лиц в Маваси в Хан-Юнисе", - говорится в заявлении гражданской обороны сектора Газа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощь.

https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html

https://ria.ru/20250416/gaza-2011597257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году