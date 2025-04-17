https://ria.ru/20250417/gaza-2011712702.html
Число погибших при израильском обстреле на юге Газы превысило 15 человек
Число погибших при израильском обстреле на юге Газы превысило 15 человек - РИА Новости, 17.04.2025
Число погибших при израильском обстреле на юге Газы превысило 15 человек
Число погибших при обстреле Израилем палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа превысило 15, сообщило управление гражданской обороны... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T01:38:00+03:00
2025-04-17T01:38:00+03:00
2025-04-17T01:38:00+03:00
в мире
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хамас
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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Число погибших при обстреле Израилем палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа превысило 15, сообщило управление гражданской обороны палестинского полуэксклава. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на медицинские источники, что десять человек погибли в результате удара израильского беспилотника по палатке для перемещенных лиц в Хан-Юнисе. "Тела более 15 погибших, большинство из которых - женщины и дети, извлечены после израильского удара по палаткам для перемещенных лиц в Маваси в Хан-Юнисе", - говорится в заявлении гражданской обороны сектора Газа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощь.
https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html
https://ria.ru/20250416/gaza-2011597257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Число погибших при израильском обстреле на юге Газы превысило 15 человек
Число погибших при обстреле Израилем палаток в Хан-Юнисе превысило 15 человек
КАИР, 17 апр - РИА Новости. Число погибших при обстреле Израилем палаток для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора Газа превысило 15, сообщило управление гражданской обороны палестинского полуэксклава.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на медицинские источники, что десять человек погибли в результате удара израильского беспилотника по палатке для перемещенных лиц в Хан-Юнисе.
"Тела более 15 погибших, большинство из которых - женщины и дети, извлечены после израильского удара по палаткам для перемещенных лиц в Маваси в Хан-Юнисе", - говорится в заявлении гражданской обороны сектора Газа.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля
возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС
принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощь.