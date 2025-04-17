https://ria.ru/20250417/gaz-2011711113.html

В ЕС отказались от идеи запрета на импорт российского СПГ, пишут СМИ

В ЕС отказались от идеи запрета на импорт российского СПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2025

В ЕС отказались от идеи запрета на импорт российского СПГ, пишут СМИ

В ЕС отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T01:06:00+03:00

2025-04-17T01:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В ЕС отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские официальные лица."Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа в предстоящих пакетах (санкций.— Прим. ред.) из-за сопротивления со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников", — говорится в сообщении.Как отмечается, вместо этого Еврокомиссия намерена к маю разработать новую дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоносителей к 2027 году. При этом, по данным агентства, к июню ЕК готовит 17-й пакет санкций против России, но работа над ним идет медленно.Также утверждается, что европейские чиновники хотят воспользоваться желанием США расширить экспорт газа в ЕС для переговоров по снижению американских пошлин, тем не менее пока не известны требования Вашингтона.Кроме того, один из собеседников агентства заявил, что Еврокомиссия опасается, что потеря российского СПГ из-за рестрикций снизит ее переговорные возможности. Помимо этого, в блоке боятся риска попадания в зависимость от США — третьего по величине поставщика голубого топлива в блок, пишет агентство.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада —ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250406/germaniya-2009560455.html

https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html

https://ria.ru/20250316/neft-2005217613.html

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Дарья Буймова

россия, сша, москва, еврокомиссия, евросоюз, в мире