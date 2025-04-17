https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html

Победить не получилось. ЕС выпрашивает у России поблажки

Победить не получилось. ЕС выпрашивает у России поблажки - РИА Новости, 17.04.2025

Победить не получилось. ЕС выпрашивает у России поблажки

ЕС никак не может отказаться от российского газа — принятие дорожной карты в очередной раз перенесли. Пока Брюссель ищет возможности исполнить обещанное,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T13:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС никак не может отказаться от российского газа — принятие дорожной карты в очередной раз перенесли. Пока Брюссель ищет возможности исполнить обещанное, промышленники требуют возвращения дешевой энергии. А времени у них осталось совсем мало.Обещанного три года ждутРешение избавиться от российских энергоресурсов "остается непоколебимым". Еврокомиссия усердно разрабатывает способы разорвать газовые контракты с Москвой, чтобы не выплачивать штрафы, пишет Financial Times.И так продолжается уже третий год, причем речь идет лишь о предварительном плане действий. В январе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен заявила, что документ представят в ближайшее время. По ее словам, еврокомиссар по энергетике обязался сделать это в первые 100 дней работы нового состава ЕК с 1 декабря. Таким образом, срок истек в начале марта. Однако отложили до конца месяца, а теперь и вовсе до мая.Оправдываются тем, что нужно "учесть мнение всех сторон, в том числе Вашингтона".Пока ЕК просчитывает ходы, брюссельский аналитический центр Bruegel предлагает вместо полного запрета обойтись повышением пошлин. Это заставит российских поставщиков снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность. К тому же такой вариант, в отличие от санкций, не требует консенсуса, достаточно большинства."Нам пришлось"А немцы думают, как им вернуться к российскому газу. Эксперт Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис полагает, что это поддержат в Вашингтоне."Вполне можно сказать: "Мы не хотели, но нам пришлось. Ради мира", — цитирует ее издание Euractiv.Не исключена сделка между Россией и США "по обмену газом", в результате которой топливо будет поступать в Европу де-юре как американское. Или запустить "Северные потоки" — но восстановление трубопроводов влетит в копеечку: от 600 миллионов до миллиарда евро, по оценкам Нис.Это снизит цены в Европе, указывает аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Йиллес ван ден Беуке. Руководители европейских крупных компаний поддерживают идею возвращения российских поставщиков, подтверждает Reuters.В частности, исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie Дидье Олло рассчитывает на 60-70 миллиардов кубометров в год после установления мира на Украине.С ним согласен глава французской нефтяной компании TotalEnergies (TTEF.PA) Патрик Пуянне: "К довоенным 150 миллиардам не вернуться, но 70 — это реально".Американский экспорт — не панацея, уверен он. "Что, если США вдруг сократят поставки? Нельзя переходить от так называемой чрезмерной зависимости от России к чрезмерной зависимости от другой страны, даже если это союзник", — подчеркнул Пуянне.Увы, возможности диверсификации весьма ограниченны. Переговоры с крупнейшим производителем СПГ — Катаром зашли в тупик, а возобновляемые источники не способны удовлетворить спрос полностью.Глава немецкого химического парка Leuna Кристоф Гюнтер и вовсе настаивает на немедленном запуске "Северного потока". "Мы переживаем серьезный кризис и не можем ждать. Повторное открытие трубопроводов снизит цены больше, чем любые программы субсидирования", — объясняет он."Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия — неважно откуда. <…> Нам нужен "Северный поток — 2", — вторит ему управляющий директор нефтехимического предприятия Leuna-Harze Клаус Пауэр.По словам Гюнтера, эта тема пока остается запретной. Однако непублично за возвращение России выступают многие. Об этом свидетельствуют и результаты федеральных выборов (треть немцев проголосовали за "дружественные Москве" партии), и социологические опросы. Так, исследование института Forsa показало, что в земле Мекленбург-Передняя Померания — восточногерманском регионе, где газопровод "Северный поток" выходит на берег из Балтийского моря, — 49 процентов немцев хотят российских поставок, пишет Reuters.Безвыходное положениеРазрыв долгосрочных экономических связей с Москвой, ускоренный переход на зеленую энергетику привели к печальным последствиям для промышленности, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая."В стране уже два года рецессия, а промышленное производство примерно на десять процентов ниже допандемийного уровня", — указала она в беседе с РИА Новости.Все больше крупных предприятий испытывают проблемы. Прошлогоднее сокращение 12 тысяч рабочих мест не помогло технологическому гиганту Bosch, теперь концерн сворачивает производство электроинструментов, угловых шлифовальных машин, ударных дрелей и садовой техники."Руководство 9 апреля проинформировало персонал о том, что предприятия в Лайнфельдене в Баден-Вюртемберге и Зебнице в Саксонии закроются к концу 2026-го. В Лайнфельдене это затронет 230 человек, в Зебнице — 270 человек", — сообщает профсоюз IG Metall.Председатель производственного совета фабрики в Лайнфельдене Карин Зольда назвала это "бесстыдством по отношению к работникам".Профсоюз также намерен бороться, однако шансов на успех мало. Все это негативно отразится на экономике страны, подчеркивает в разговоре с РИА Новости международный финансовый советник, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Во всех бедах винят падение спроса, трудности в строительной отрасли. При этом концерн планирует нарастить мощности в Венгрии и Китае — там рабочая сила дешевле."И прежде чем европейцам предложат новую работу, пройдет немало времени", — добавляет эксперт.С сокращением оборота и, следовательно, персонала столкнулся и автопром: Volkswagen, BMW и Audi. "Это системообразующие предприятия, вносящие существенный вклад в ВВП. В их поддержке заинтересовано само государство", — уточняет Ермилова.Однако без дешевой энергии даже субсидии не гарантируют прекращения увольнений и падения производства. Надежного поставщика Европа так и не нашла.

https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

https://ria.ru/20250415/platezhi-2011174011.html

https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, германия, северный поток, спг, россия, сша