https://ria.ru/20250417/garvard-2011758640.html

В Гарварде приостановили исследования в области туберкулеза и космоса

В Гарварде приостановили исследования в области туберкулеза и космоса - РИА Новости, 17.04.2025

В Гарварде приостановили исследования в области туберкулеза и космоса

Исследователи в Гарвардском университете в США были вынуждены приостановить свои исследования, в том числе в области туберкулеза и космоса, после лишения... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:49:00+03:00

2025-04-17T10:49:00+03:00

2025-04-17T10:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Исследователи в Гарвардском университете в США были вынуждены приостановить свои исследования, в том числе в области туберкулеза и космоса, после лишения высшего учебного заведения грантов на 2,2 миллиарда долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на гарвардских профессоров. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. "Доктор Сара Форчун, иммунолог... получила официальное уведомление о необходимости "прекратить работу" над исследованием туберкулеза, которое финансируется из федерального бюджета... Один из профессоров Гарварда, Дэвид Уолт, получил уведомление о том, что его исследования по созданию способа диагностики бокового амиотрофического склероза должны быть немедленно прекращены", - говорится в публикации издания. Как отмечает New York Times, от других ученых также потребовали прекратить работу над изучением возможности путешествий в космосе и исследованием лучевой болезни. "Если это решение (по заморозке финансирования исследований в Гарварде - ред.) будет полностью выполнено, это станем самым масштабным сокращением в рамках кампании Белого дома против престижных университетов, которая началась вскоре после вступления Трампа в должность президента в январе", - подчеркивает издание. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

https://ria.ru/20250415/garvard-2011432532.html

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