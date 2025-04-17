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В МИД отреагировали на возможную поставку Taurus Украине - РИА Новости, 17.04.2025
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15:38 17.04.2025 (обновлено: 15:46 17.04.2025) дополняется ...
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В МИД отреагировали на возможную поставку Taurus Украине
В МИД отреагировали на возможную поставку Taurus Украине - РИА Новости, 17.04.2025
В МИД отреагировали на возможную поставку Taurus Украине
Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:38:00+03:00
2025-04-17T15:46:00+03:00
германия
в мире
москва
берлин (город)
фридрих мерц
мария захарова
бундесвер германии
ard
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага."Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост... всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250414/taurus-2011256011.html
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германия, в мире, москва, берлин (город), фридрих мерц, мария захарова, бундесвер германии, ard, хдс/хсс, борис писториус
Германия, В мире, Москва, Берлин (город), Фридрих Мерц, Мария Захарова, Бундесвер Германии, ARD, ХДС/ХСС, Борис Писториус
В МИД отреагировали на возможную поставку Taurus Украине

МИД: Россия будет расценивать удары Taurus как участие ФРГ в конфликте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
"Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в качестве цели, как вы заметили, Мерц уверенно обозначал Крымский мост... всё это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии", - сказала Захарова на брифинге.
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14 апреля, 22:35
 
ГерманияВ миреМоскваБерлин (город)Фридрих МерцМария ЗахароваБундесвер ГерманииARDХДС/ХССБорис Писториус
 
 
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