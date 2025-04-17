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В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону

В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону - РИА Новости, 17.04.2025

В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону

Подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону началась в парке музея-заповедника "Царицыно", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:57:00+03:00

2025-04-17T11:57:00+03:00

2025-04-17T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону началась в парке музея-заповедника "Царицыно", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция была демонтирована, после чего провели промывку фонтана, проверили инженерные системы и начали его готовить к открытию нового сезона", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что купол, которым закрывают фонтан, сделан из ПВХ и состоит из восьми секторов, вес каждого - 400 килограмм. Составные части купола соединяются с помощью 4 тысяч болтов и такого же количества пластин, которые удерживают 64 закладные детали. Для поддержания формы конструкции постоянно работает система подачи воздуха. "Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Два года назад сооружение капитально отремонтировали - полностью обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощения вокруг фонтана", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций. По его словам, музыкальный светодинамический фонтан состоит из почти 4 тысячи светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов, струи под музыку способны подниматься на высоту до 15 метров.

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, парк "царицыно"