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В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону - РИА Новости, 17.04.2025
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В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону
В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону - РИА Новости, 17.04.2025
В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону
Подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону началась в парке музея-заповедника "Царицыно", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:57:00+03:00
2025-04-17T11:57:00+03:00
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
парк "царицыно"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону началась в парке музея-заповедника "Царицыно", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция была демонтирована, после чего провели промывку фонтана, проверили инженерные системы и начали его готовить к открытию нового сезона", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что купол, которым закрывают фонтан, сделан из ПВХ и состоит из восьми секторов, вес каждого - 400 килограмм. Составные части купола соединяются с помощью 4 тысяч болтов и такого же количества пластин, которые удерживают 64 закладные детали. Для поддержания формы конструкции постоянно работает система подачи воздуха. "Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Два года назад сооружение капитально отремонтировали - полностью обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощения вокруг фонтана", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций. По его словам, музыкальный светодинамический фонтан состоит из почти 4 тысячи светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов, струи под музыку способны подниматься на высоту до 15 метров.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, парк "царицыно"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Парк "Царицыно"
В Царицыно начали подготовку светодинамического фонтана к новому сезону

В парке Царицыно началась подготовка светодинамического фонтана к новому сезону

© РИА Новости / Евгения НовоженинаШоу фонтанов в парке "Царицыно"
Шоу фонтанов в парке Царицыно - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Шоу фонтанов в парке "Царицыно". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подготовка светодинамического музыкального фонтана к новому сезону началась в парке музея-заповедника "Царицыно", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция была демонтирована, после чего провели промывку фонтана, проверили инженерные системы и начали его готовить к открытию нового сезона", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что купол, которым закрывают фонтан, сделан из ПВХ и состоит из восьми секторов, вес каждого - 400 килограмм. Составные части купола соединяются с помощью 4 тысяч болтов и такого же количества пластин, которые удерживают 64 закладные детали. Для поддержания формы конструкции постоянно работает система подачи воздуха.
"Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. Два года назад сооружение капитально отремонтировали - полностью обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощения вокруг фонтана", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций.
По его словам, музыкальный светодинамический фонтан состоит из почти 4 тысячи светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов, струи под музыку способны подниматься на высоту до 15 метров.
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