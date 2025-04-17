Рейтинг@Mail.ru
"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 17.04.2025 (обновлено: 08:02 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/evroarmiya-2011629311.html
"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ
"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ - РИА Новости, 17.04.2025
"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ
Европа открыто готовится к войне с Россией. Лидеры ведущих держав континента хотят отправить на Украину войска сразу после достижения мирного соглашения между... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:00:00+03:00
2025-04-17T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
великобритания
франция
дональд трамп
кир стармер
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Европа открыто готовится к войне с Россией. Лидеры ведущих держав континента хотят отправить на Украину войска сразу после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, увеличивают военные расходы. Но все это рискует обернуться крахом — из-за одной давней проблемы.Неясные целиПо информации агентства AFP, ссылающегося на высокопоставленного европейского чиновника, из 30 участников "коалиции желающих", помогающей Украине, готовность направить в зону боевых действий воинские контингенты подвердили лишь Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония.Вклад Прибалтийских республик сомнителен: там нет ни людей, ни техники для такой операции. А Лондон и Париж пока не рискуют лезть на рожон, особенно без поддержки США.Франко-британская инициатива в "коалиции" энтузиазма не вызвала. "Хорошо бы понять, что повлечет за собой эта миссия и что мы будем делать: следить за соблюдением мира, сдерживать или выступать силами правопорядка", — выразил общую неуверенность министр обороны Швеции Пол Юнсон.Похоже, и сами Макрон со Стармером этого не знают. Пока у них дальше громких заявлений дело не шло.Дальнейшее планирование оказалось бесполезным, так как Дональд Трамп ясно дал понять: помогать европейским "миротворцам" он не собирается. Тут-то и выяснилось, что без ВВС США вся военная мощь НАТО — мыльный пузырь.Прямая угрозаУ Лондона и Парижа на двоих — около 400 танков, 150 самоходных артиллерийских установок и 200 тысяч человек в сухопутных войсках. Вводить их без гарантий безопасности со стороны американцев — подставлять под молотки российской артиллерии и дронов. У англичан и французов нет ни опыта, ни техники в достаточном количестве, чтобы как-то повлиять на ситуацию на поле боя.А крупные потери сразу ударят по общей боеспособности армий. И тут без вариантов: Россия однозначно дала понять, что не потерпит у своих границ "миротворцев" из стран НАТО."Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, — прокомментировал планы Франции и Великобритании глава МИД Сергей Лавров. — В том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса. Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом — Евросоюза или национальными — ничего не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо".Министр подчеркнул, что это не нейтральные миротворцы, а войска, призванные защитить киевский режим. Зеленскому только это и нужно — прикрыться европейцами.Прикрытие, впрочем, сомнительное. Вряд ли Франция, Великобритания и страны Балтии в ближайшее время совместно наскребут больше 40-50 тысяч подготовленных бойцов со штатным вооружением, исправной боевой техникой и полным боекомплектом. А это для фронта протяженностью почти две тысячи километров, мягко говоря, ни о чем.Лидер по перевооружениюГермания хоть и наотрез отказывается отправлять на Украину воинский контингент, о российской угрозе кричит не меньше союзников. Главный военный инспектор бундесвера Карстен Бройер на прошлой неделе заявил, что вооруженные силы страны должны достичь полной боевой готовности к 2029-му. Якобы к этому времени Россия окрепнет настолько, что атакует страны Балтии, бросив вызов всему блоку НАТО. Зачем это нужно Кремлю, инспектор не пояснил.Для перевооружения армии Берлин планирует к 2029-му увеличить военный бюджет с нынешних 50 миллиардов евро до 80-90.Однако неясно, на каких мощностях Германия планирует изготавливать новое оружие. Из-за антироссийских санкций газ для немцев подорожал в разы. Соответственно, цены на готовые изделия улетят в космос. Учитывая неважное состояние национальной экономики в последние годы, этого страна может и не выдержать.Пожалуй, единственный европейский участник НАТО, методично и последовательно перевооружающийся уже несколько лет, — Польша. Военный бюджет больше всех в альянсе: четыре с лишним процента ВВП. К 2035-му Варшава потратит на оборону 115 миллиардов долларов. Поляки уже заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Из них тысяча — южнокорейские K2 "Черная пантера", которые считаются одними из лучших в мире. Триста — американские M1A2SEPv3.Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. Пока оплатили лишь несколько десятков установок, но хотят купить еще 500. Хотя это очень сомнительно. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить опустевшие из-за Украины арсеналы.Советские БМП, отданные Киеву, Варшава собирается заменить собственными машинами Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35. Увеличится и численность вооруженных сил — со 160 тысяч до 300 тысяч. Если так, то польская армия станет сильнейшей в Европе. А вот нагонят ли ее союзники — очень большой вопрос.
https://ria.ru/20250415/gosdep-2011467568.html
https://ria.ru/20250416/pentagon-2011500900.html
https://ria.ru/20250416/polsha-2011536210.html
украина
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:0:2138:1603_1920x0_80_0_0_b9c60e6ac27af99e70950f1ce7c6094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, великобритания, франция, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон, нато, бундесвер германии, f-35
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Великобритания, Франция, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, НАТО, Бундесвер Германии, F-35
"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ

Польша активно перевооружает армию на фоне обсуждения в ЕС войны с Россией

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие
Читать ria.ru в
Дзен
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Европа открыто готовится к войне с Россией. Лидеры ведущих держав континента хотят отправить на Украину войска сразу после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, увеличивают военные расходы. Но все это рискует обернуться крахом — из-за одной давней проблемы.

Неясные цели

По информации агентства AFP, ссылающегося на высокопоставленного европейского чиновника, из 30 участников "коалиции желающих", помогающей Украине, готовность направить в зону боевых действий воинские контингенты подвердили лишь Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония.
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений
Вклад Прибалтийских республик сомнителен: там нет ни людей, ни техники для такой операции. А Лондон и Париж пока не рискуют лезть на рожон, особенно без поддержки США.
Франко-британская инициатива в "коалиции" энтузиазма не вызвала. "Хорошо бы понять, что повлечет за собой эта миссия и что мы будем делать: следить за соблюдением мира, сдерживать или выступать силами правопорядка", — выразил общую неуверенность министр обороны Швеции Пол Юнсон.
© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкЭстонские военные во время учений
Эстонские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Эстонские военные во время учений
Похоже, и сами Макрон со Стармером этого не знают. Пока у них дальше громких заявлений дело не шло.
Дальнейшее планирование оказалось бесполезным, так как Дональд Трамп ясно дал понять: помогать европейским "миротворцам" он не собирается. Тут-то и выяснилось, что без ВВС США вся военная мощь НАТО — мыльный пузырь.

Прямая угроза

У Лондона и Парижа на двоих — около 400 танков, 150 самоходных артиллерийских установок и 200 тысяч человек в сухопутных войсках. Вводить их без гарантий безопасности со стороны американцев — подставлять под молотки российской артиллерии и дронов. У англичан и французов нет ни опыта, ни техники в достаточном количестве, чтобы как-то повлиять на ситуацию на поле боя.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Госдеп США объяснил, зачем требует повышения военных расходов от стран НАТО
15 апреля, 22:28
А крупные потери сразу ударят по общей боеспособности армий. И тут без вариантов: Россия однозначно дала понять, что не потерпит у своих границ "миротворцев" из стран НАТО.
"Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, — прокомментировал планы Франции и Великобритании глава МИД Сергей Лавров. — В том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса. Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом — Евросоюза или национальными — ничего не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо".
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Politico: сотрудника Пентагона отстранили от работы из-за утечки информации
16 апреля, 08:53
Министр подчеркнул, что это не нейтральные миротворцы, а войска, призванные защитить киевский режим. Зеленскому только это и нужно — прикрыться европейцами.
Прикрытие, впрочем, сомнительное. Вряд ли Франция, Великобритания и страны Балтии в ближайшее время совместно наскребут больше 40-50 тысяч подготовленных бойцов со штатным вооружением, исправной боевой техникой и полным боекомплектом. А это для фронта протяженностью почти две тысячи километров, мягко говоря, ни о чем.

Лидер по перевооружению

Германия хоть и наотрез отказывается отправлять на Украину воинский контингент, о российской угрозе кричит не меньше союзников. Главный военный инспектор бундесвера Карстен Бройер на прошлой неделе заявил, что вооруженные силы страны должны достичь полной боевой готовности к 2029-му. Якобы к этому времени Россия окрепнет настолько, что атакует страны Балтии, бросив вызов всему блоку НАТО. Зачем это нужно Кремлю, инспектор не пояснил.
© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера
Для перевооружения армии Берлин планирует к 2029-му увеличить военный бюджет с нынешних 50 миллиардов евро до 80-90.
Однако неясно, на каких мощностях Германия планирует изготавливать новое оружие. Из-за антироссийских санкций газ для немцев подорожал в разы. Соответственно, цены на готовые изделия улетят в космос. Учитывая неважное состояние национальной экономики в последние годы, этого страна может и не выдержать.
© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией
Пожалуй, единственный европейский участник НАТО, методично и последовательно перевооружающийся уже несколько лет, — Польша. Военный бюджет больше всех в альянсе: четыре с лишним процента ВВП. К 2035-му Варшава потратит на оборону 115 миллиардов долларов. Поляки уже заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Из них тысяча — южнокорейские K2 "Черная пантера", которые считаются одними из лучших в мире. Триста — американские M1A2SEPv3.
Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. Пока оплатили лишь несколько десятков установок, но хотят купить еще 500. Хотя это очень сомнительно. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить опустевшие из-за Украины арсеналы.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Польша модернизирует свои истребители F-16, заявил глава минобороны
16 апреля, 11:22
Советские БМП, отданные Киеву, Варшава собирается заменить собственными машинами Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35. Увеличится и численность вооруженных сил — со 160 тысяч до 300 тысяч. Если так, то польская армия станет сильнейшей в Европе. А вот нагонят ли ее союзники — очень большой вопрос.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВеликобританияФранцияДональд ТрампКир СтармерЭммануэль МакронНАТОБундесвер ГерманииF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала