https://ria.ru/20250417/evroarmiya-2011629311.html

"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ

"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ - РИА Новости, 17.04.2025

"Это прямая угроза для нас". Что назревает у российских границ

Европа открыто готовится к войне с Россией. Лидеры ведущих держав континента хотят отправить на Украину войска сразу после достижения мирного соглашения между... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:00:00+03:00

2025-04-17T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

великобритания

франция

дональд трамп

кир стармер

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Европа открыто готовится к войне с Россией. Лидеры ведущих держав континента хотят отправить на Украину войска сразу после достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, увеличивают военные расходы. Но все это рискует обернуться крахом — из-за одной давней проблемы.Неясные целиПо информации агентства AFP, ссылающегося на высокопоставленного европейского чиновника, из 30 участников "коалиции желающих", помогающей Украине, готовность направить в зону боевых действий воинские контингенты подвердили лишь Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония.Вклад Прибалтийских республик сомнителен: там нет ни людей, ни техники для такой операции. А Лондон и Париж пока не рискуют лезть на рожон, особенно без поддержки США.Франко-британская инициатива в "коалиции" энтузиазма не вызвала. "Хорошо бы понять, что повлечет за собой эта миссия и что мы будем делать: следить за соблюдением мира, сдерживать или выступать силами правопорядка", — выразил общую неуверенность министр обороны Швеции Пол Юнсон.Похоже, и сами Макрон со Стармером этого не знают. Пока у них дальше громких заявлений дело не шло.Дальнейшее планирование оказалось бесполезным, так как Дональд Трамп ясно дал понять: помогать европейским "миротворцам" он не собирается. Тут-то и выяснилось, что без ВВС США вся военная мощь НАТО — мыльный пузырь.Прямая угрозаУ Лондона и Парижа на двоих — около 400 танков, 150 самоходных артиллерийских установок и 200 тысяч человек в сухопутных войсках. Вводить их без гарантий безопасности со стороны американцев — подставлять под молотки российской артиллерии и дронов. У англичан и французов нет ни опыта, ни техники в достаточном количестве, чтобы как-то повлиять на ситуацию на поле боя.А крупные потери сразу ударят по общей боеспособности армий. И тут без вариантов: Россия однозначно дала понять, что не потерпит у своих границ "миротворцев" из стран НАТО."Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, — прокомментировал планы Франции и Великобритании глава МИД Сергей Лавров. — В том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса. Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом — Евросоюза или национальными — ничего не меняет. Это для нас, конечно же, неприемлемо".Министр подчеркнул, что это не нейтральные миротворцы, а войска, призванные защитить киевский режим. Зеленскому только это и нужно — прикрыться европейцами.Прикрытие, впрочем, сомнительное. Вряд ли Франция, Великобритания и страны Балтии в ближайшее время совместно наскребут больше 40-50 тысяч подготовленных бойцов со штатным вооружением, исправной боевой техникой и полным боекомплектом. А это для фронта протяженностью почти две тысячи километров, мягко говоря, ни о чем.Лидер по перевооружениюГермания хоть и наотрез отказывается отправлять на Украину воинский контингент, о российской угрозе кричит не меньше союзников. Главный военный инспектор бундесвера Карстен Бройер на прошлой неделе заявил, что вооруженные силы страны должны достичь полной боевой готовности к 2029-му. Якобы к этому времени Россия окрепнет настолько, что атакует страны Балтии, бросив вызов всему блоку НАТО. Зачем это нужно Кремлю, инспектор не пояснил.Для перевооружения армии Берлин планирует к 2029-му увеличить военный бюджет с нынешних 50 миллиардов евро до 80-90.Однако неясно, на каких мощностях Германия планирует изготавливать новое оружие. Из-за антироссийских санкций газ для немцев подорожал в разы. Соответственно, цены на готовые изделия улетят в космос. Учитывая неважное состояние национальной экономики в последние годы, этого страна может и не выдержать.Пожалуй, единственный европейский участник НАТО, методично и последовательно перевооружающийся уже несколько лет, — Польша. Военный бюджет больше всех в альянсе: четыре с лишним процента ВВП. К 2035-му Варшава потратит на оборону 115 миллиардов долларов. Поляки уже заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Из них тысяча — южнокорейские K2 "Черная пантера", которые считаются одними из лучших в мире. Триста — американские M1A2SEPv3.Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. Пока оплатили лишь несколько десятков установок, но хотят купить еще 500. Хотя это очень сомнительно. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить опустевшие из-за Украины арсеналы.Советские БМП, отданные Киеву, Варшава собирается заменить собственными машинами Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35. Увеличится и численность вооруженных сил — со 160 тысяч до 300 тысяч. Если так, то польская армия станет сильнейшей в Европе. А вот нагонят ли ее союзники — очень большой вопрос.

https://ria.ru/20250415/gosdep-2011467568.html

https://ria.ru/20250416/pentagon-2011500900.html

https://ria.ru/20250416/polsha-2011536210.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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