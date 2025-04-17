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Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом - РИА Новости, 17.04.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:57 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/evraev-2011918355.html
Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом
Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом - РИА Новости, 17.04.2025
Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом
Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:57:00+03:00
2025-04-17T20:57:00+03:00
ярославская область
россия
тутаев
михаил евраев
ярославская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год на очередном заседании Ярославской областной думы. "Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России. В настоящее время на территории региона реализуется около 65 крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, логистики, агропромышленного комплекса и туризма. Общий объем вложений – более 335 миллиардов рублей, предусмотрено создание около 22 тысяч рабочих мест", - цитирует Евраева пресс-служба. По данным губернатора, в период до 2030 года планируется реализация не менее 35 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 58 млрд рублей и созданием около 6 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал в регионе по итогам 2024 года составил 176,7 миллиарда рублей, что на 20,3 % выше показателей 2023 года, рассказал глава региона. По темпам роста этого показателя Ярославская область - в тройке лидеров ЦФО и в целом по России занимает 12 место. Одно из ключевых достижений прошлого года, по словам губернатора, – взаимодействие с Промсвязьбанком. С 1 апреля ПСБ юридически зарегистрирован в Ярославской области. Релокация банка приведет к появлению дополнительных рабочих мест в регионе, притоку новых специалистов, созданию новых объектов и социальных программ, подчеркнул Евраев. В своем выступлении губернатор, в частности, подчеркнул, что для инвесторов действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме. В апреле 2024 года запущен в работу новый инвестиционный портал Ярославской области, предназначенный для содействия развитию бизнеса в регионе. "Все что мы делаем, мы делаем для повышения качества жителей региона. Этот тезис глава региона подтвердил цифрами развития во всех сферах. Положительная динамика подкрепляется плотным сотрудничеством с федеральными профильными министерствами. В таком же темпе продолжаем работать дальше", – отметил зампредседателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Илья Горохов.
https://ria.ru/20240821/investproekty-1967492419.html
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россия, тутаев, михаил евраев, ярославская областная дума
Ярославская область, Россия, Тутаев, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума
Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом

Евраев: Ярославская область является привлекательным для инвестирования регионом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, губернатор выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год на очередном заседании Ярославской областной думы.
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"Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России. В настоящее время на территории региона реализуется около 65 крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, логистики, агропромышленного комплекса и туризма. Общий объем вложений – более 335 миллиардов рублей, предусмотрено создание около 22 тысяч рабочих мест", - цитирует Евраева пресс-служба.
По данным губернатора, в период до 2030 года планируется реализация не менее 35 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 58 млрд рублей и созданием около 6 тысяч рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал в регионе по итогам 2024 года составил 176,7 миллиарда рублей, что на 20,3 % выше показателей 2023 года, рассказал глава региона. По темпам роста этого показателя Ярославская область - в тройке лидеров ЦФО и в целом по России занимает 12 место.
Одно из ключевых достижений прошлого года, по словам губернатора, – взаимодействие с Промсвязьбанком. С 1 апреля ПСБ юридически зарегистрирован в Ярославской области. Релокация банка приведет к появлению дополнительных рабочих мест в регионе, притоку новых специалистов, созданию новых объектов и социальных программ, подчеркнул Евраев.
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В своем выступлении губернатор, в частности, подчеркнул, что для инвесторов действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме. В апреле 2024 года запущен в работу новый инвестиционный портал Ярославской области, предназначенный для содействия развитию бизнеса в регионе.
"Все что мы делаем, мы делаем для повышения качества жителей региона. Этот тезис глава региона подтвердил цифрами развития во всех сферах. Положительная динамика подкрепляется плотным сотрудничеством с федеральными профильными министерствами. В таком же темпе продолжаем работать дальше", – отметил зампредседателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Илья Горохов.
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Ярославская областьРоссияТутаевМихаил ЕвраевЯрославская областная Дума
 
 
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