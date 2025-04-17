Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом
Евраев: Ярославская область является привлекательным для инвестирования регионом
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, губернатор выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год на очередном заседании Ярославской областной думы.
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"Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России. В настоящее время на территории региона реализуется около 65 крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, логистики, агропромышленного комплекса и туризма. Общий объем вложений – более 335 миллиардов рублей, предусмотрено создание около 22 тысяч рабочих мест", - цитирует Евраева пресс-служба.
По данным губернатора, в период до 2030 года планируется реализация не менее 35 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 58 млрд рублей и созданием около 6 тысяч рабочих мест.
Объем инвестиций в основной капитал в регионе по итогам 2024 года составил 176,7 миллиарда рублей, что на 20,3 % выше показателей 2023 года, рассказал глава региона. По темпам роста этого показателя Ярославская область - в тройке лидеров ЦФО и в целом по России занимает 12 место.
Одно из ключевых достижений прошлого года, по словам губернатора, – взаимодействие с Промсвязьбанком. С 1 апреля ПСБ юридически зарегистрирован в Ярославской области. Релокация банка приведет к появлению дополнительных рабочих мест в регионе, притоку новых специалистов, созданию новых объектов и социальных программ, подчеркнул Евраев.
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В своем выступлении губернатор, в частности, подчеркнул, что для инвесторов действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме. В апреле 2024 года запущен в работу новый инвестиционный портал Ярославской области, предназначенный для содействия развитию бизнеса в регионе.
"Все что мы делаем, мы делаем для повышения качества жителей региона. Этот тезис глава региона подтвердил цифрами развития во всех сферах. Положительная динамика подкрепляется плотным сотрудничеством с федеральными профильными министерствами. В таком же темпе продолжаем работать дальше", – отметил зампредседателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Илья Горохов.