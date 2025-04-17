https://ria.ru/20250417/evraev-2011918355.html

Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом

Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом - РИА Новости, 17.04.2025

Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом

Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:57:00+03:00

2025-04-17T20:57:00+03:00

2025-04-17T20:57:00+03:00

ярославская область

россия

тутаев

михаил евраев

ярославская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2024 год на очередном заседании Ярославской областной думы. "Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России. В настоящее время на территории региона реализуется около 65 крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, логистики, агропромышленного комплекса и туризма. Общий объем вложений – более 335 миллиардов рублей, предусмотрено создание около 22 тысяч рабочих мест", - цитирует Евраева пресс-служба. По данным губернатора, в период до 2030 года планируется реализация не менее 35 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 58 млрд рублей и созданием около 6 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал в регионе по итогам 2024 года составил 176,7 миллиарда рублей, что на 20,3 % выше показателей 2023 года, рассказал глава региона. По темпам роста этого показателя Ярославская область - в тройке лидеров ЦФО и в целом по России занимает 12 место. Одно из ключевых достижений прошлого года, по словам губернатора, – взаимодействие с Промсвязьбанком. С 1 апреля ПСБ юридически зарегистрирован в Ярославской области. Релокация банка приведет к появлению дополнительных рабочих мест в регионе, притоку новых специалистов, созданию новых объектов и социальных программ, подчеркнул Евраев. В своем выступлении губернатор, в частности, подчеркнул, что для инвесторов действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме. В апреле 2024 года запущен в работу новый инвестиционный портал Ярославской области, предназначенный для содействия развитию бизнеса в регионе. "Все что мы делаем, мы делаем для повышения качества жителей региона. Этот тезис глава региона подтвердил цифрами развития во всех сферах. Положительная динамика подкрепляется плотным сотрудничеством с федеральными профильными министерствами. В таком же темпе продолжаем работать дальше", – отметил зампредседателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Илья Горохов.

https://ria.ru/20240821/investproekty-1967492419.html

https://ria.ru/20240820/razvitie-1967256098.html

https://ria.ru/20250317/evraev-2005589613.html

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Артем Смирнов

россия, тутаев, михаил евраев, ярославская областная дума