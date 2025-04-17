ЕС не поможет Гагаузии бороться с давлением Молдавии, считает эксперт
Аналитик Чуря: ЕС открыто поддержал Кишинев в попытках ограничить права Гагаузии
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Флаги Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Европейский союз не будет помогать Гагаузии бороться в давлением со стороны властей Молдавии, которые пытаются ограничить права автономии, поскольку Брюссель открыто поддержал Кишинев в этих действиях, заявил в комментарии РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
На митинге сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате 16 апреля было объявлено о создании комитета защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.
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"Гагаузия в последнее время послала много запросов за рубеж, многие молдавские политики обращались к Евросоюзу. Евросоюз открыто встал на сторону властей Молдавии и выдал им определенный карт-бланш, нужно прямо сказать, что ЕС открыто поддерживает все действия властей Молдавии против Гагаузии", - заявил Чуря.
По словам аналитика, представители автономии, равно как и оппозиционные силы, обращаются к ЕС в надежде, что Брюссель просто взял паузу, чтобы проанализировать ситуацию в Молдавии. Но нужно признать, что своим молчанием Евросоюз лишь поощряет власти Молдавии продолжать давить на Гагаузию.
"Евросоюз превращается во врага молдавского народа, я уверен, что ситуация будет усугубляться. Евросоюз будет превращаться в красную тряпку, которая будет вызывать только раздражение, ненависть и ярость в Молдавии", - подчеркнул Чуря.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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