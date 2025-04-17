https://ria.ru/20250417/ermak-2011823396.html

Глава офиса Зеленского раскрыл подробности встречи в Париже

Глава офиса Зеленского раскрыл подробности встречи в Париже - РИА Новости, 17.04.2025

Глава офиса Зеленского раскрыл подробности встречи в Париже

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг в Telegram-канале, что обсудил в Париже полное прекращение огня на Украине и размещение там... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:49:00+03:00

2025-04-17T14:49:00+03:00

2025-04-17T15:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в четверг в Telegram-канале, что обсудил в Париже полное прекращение огня на Украине и размещение там иностранного контингента - утверждается, что разговор был содержательным. Ранее в четверг Ермак сообщил, что прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании. "Работаем в Париже. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности. Мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента… Очень содержательный разговор", - написал Ермак. Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х также сообщил о проведении переговорах с "британскими, французскими, немецкими коллегами в Елисейском дворце" на тему полного прекращения огня. Украинская сторона при этом пока не сообщала о проведении встречи с представителями США, о которой говорил ранее Ермак.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011776782.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

https://ria.ru/20250417/evroarmiya-2011629311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, рустем умеров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)