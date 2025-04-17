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Дроны ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 17.04.2025 (обновлено: 20:47 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/energodar-2011913435.html
Дроны ВСУ атаковали Энергодар
Дроны ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 17.04.2025
Дроны ВСУ атаковали Энергодар
Три украинских беспилотника атаковали Энергодар в Запорожской области, их подавили системы РЭБ, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:33:00+03:00
2025-04-17T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Три украинских беспилотника атаковали Энергодар в Запорожской области, их подавили системы РЭБ, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолетного типа &lt;...&gt; В результате пострадало транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что сотрудники военной полиции сбили один из БПЛА за зданием детской юношеской спортивной школы Энергодара. Второй беспилотник подавили системы радиоэлектронной борьбы, он сдетонировал при падении на пустыре за пределами электроподстанции "Луч". Третий сдетонировал в кронах деревьев в районе Школы бокса имени В. Манзули. Сохраняется угроза повторных атак, предупредили в администрации.Ранее в четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Энергодар

ВСУ атаковали Энергодар в Запорожской области дронами-камикадзе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Три украинских беспилотника атаковали Энергодар в Запорожской области, их подавили системы РЭБ, сообщается в Telegram-канале администрации города.
"Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолетного типа <...> В результате пострадало транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет", — говорится в заявлении.
Уточняется, что сотрудники военной полиции сбили один из БПЛА за зданием детской юношеской спортивной школы Энергодара. Второй беспилотник подавили системы радиоэлектронной борьбы, он сдетонировал при падении на пустыре за пределами электроподстанции "Луч". Третий сдетонировал в кронах деревьев в районе Школы бокса имени В. Манзули.
Сохраняется угроза повторных атак, предупредили в администрации.
Ранее в четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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