https://ria.ru/20250417/energodar-2011913435.html

Дроны ВСУ атаковали Энергодар

Дроны ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 17.04.2025

Дроны ВСУ атаковали Энергодар

Три украинских беспилотника атаковали Энергодар в Запорожской области, их подавили системы РЭБ, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:33:00+03:00

2025-04-17T20:33:00+03:00

2025-04-17T20:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Три украинских беспилотника атаковали Энергодар в Запорожской области, их подавили системы РЭБ, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Энергодар атаковали три дрона-камикадзе вертолетного типа <...> В результате пострадало транспортное средство. Пострадавших и возгорания нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что сотрудники военной полиции сбили один из БПЛА за зданием детской юношеской спортивной школы Энергодара. Второй беспилотник подавили системы радиоэлектронной борьбы, он сдетонировал при падении на пустыре за пределами электроподстанции "Луч". Третий сдетонировал в кронах деревьев в районе Школы бокса имени В. Манзули. Сохраняется угроза повторных атак, предупредили в администрации.Ранее в четверг сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. Вражеский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки атомной станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

энергодар

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запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, россия