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Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией - РИА Новости, 17.04.2025
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13:59 17.04.2025 (обновлено: 14:28 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией - РИА Новости, 17.04.2025
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в рамках своего визита в Россию заявил президенту России Владимиру Путину, что очень ценит уровень отношений с Россией. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:59:00+03:00
2025-04-17T14:28:00+03:00
катар
россия
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в рамках своего визита в Россию заявил президенту России Владимиру Путину, что очень ценит уровень отношений с Россией."Мы очень ценим уровень наших отношений с Россией, мы говорили о путях их развития. Есть проекты, есть предложения, которые мы в скором времени планируем обсудить и реализовать. И также будет подписан ряд соглашений. У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с Вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота", - сказал эмир в ходе встречи с Путиным.
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011803938.html
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катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, в мире
Катар, Россия, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, В мире
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией

Эмир Катара Аль Тани заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в рамках своего визита в Россию заявил президенту России Владимиру Путину, что очень ценит уровень отношений с Россией.
"Мы очень ценим уровень наших отношений с Россией, мы говорили о путях их развития. Есть проекты, есть предложения, которые мы в скором времени планируем обсудить и реализовать. И также будет подписан ряд соглашений. У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с Вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота", - сказал эмир в ходе встречи с Путиным.
Встреча Путина с эмиром Катара - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара
Вчера, 13:52
 
КатарРоссияВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль ТаниВ мире
 
 
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