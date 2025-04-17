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Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией - РИА Новости, 17.04.2025
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в рамках своего визита в Россию заявил президенту России Владимиру Путину, что очень ценит уровень отношений с Россией. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:59:00+03:00
2025-04-17T13:59:00+03:00
2025-04-17T14:28:00+03:00
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владимир путин
тамим бен хамад аль тани
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в рамках своего визита в Россию заявил президенту России Владимиру Путину, что очень ценит уровень отношений с Россией."Мы очень ценим уровень наших отношений с Россией, мы говорили о путях их развития. Есть проекты, есть предложения, которые мы в скором времени планируем обсудить и реализовать. И также будет подписан ряд соглашений. У нас отличные личные отношения. Вы упоминали о том, что товарооборот пока не соответствует уровню нашего сотрудничества. Я согласен с Вами. Совместная комиссия обсуждает пути укрепления отношений, повышения уровня товарооборота", - сказал эмир в ходе встречи с Путиным.
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011803938.html
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катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, в мире
Катар, Россия, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, В мире
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией
Эмир Катара Аль Тани заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией