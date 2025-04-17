https://ria.ru/20250417/ekvador-2011858002.html

Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров

Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров - РИА Новости, 17.04.2025

Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров

Переизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил сообщил РИА Новости Посол России в стране Владимир Спринчан. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:25:00+03:00

2025-04-17T16:25:00+03:00

2025-04-17T17:02:00+03:00

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эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр - РИА Новости. Переизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил сообщил РИА Новости Посол России в стране Владимир Спринчан."Избранный президент признал, что Россия является одним из важнейших партнёров Эквадора. Надеюсь, этот фактор сыграет позитивную роль в укреплении двусторонних связей", - сказал Спринчан.Он заявил, что передал избранному президенту Даниэлю Нобоа поздравительное послание от Владимира Путина "по случаю переизбрания его на пост главы государства".

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россия, эквадор, в мире, владимир путин