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Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров - РИА Новости, 17.04.2025
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16:25 17.04.2025 (обновлено: 17:02 17.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250417/ekvador-2011858002.html
Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров
Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров - РИА Новости, 17.04.2025
Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров
Переизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил сообщил РИА Новости Посол России в стране Владимир Спринчан. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:25:00+03:00
2025-04-17T17:02:00+03:00
россия
эквадор
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр - РИА Новости. Переизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил сообщил РИА Новости Посол России в стране Владимир Спринчан."Избранный президент признал, что Россия является одним из важнейших партнёров Эквадора. Надеюсь, этот фактор сыграет позитивную роль в укреплении двусторонних связей", - сказал Спринчан.Он заявил, что передал избранному президенту Даниэлю Нобоа поздравительное послание от Владимира Путина "по случаю переизбрания его на пост главы государства".
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россия, эквадор, в мире, владимир путин
Россия, Эквадор, В мире, Владимир Путин
Избранный президент Эквадора назвал Россию одним из важнейших партнеров

Избранный президент Эквадора Нобоа признал Россию одним из важнейших партнеров

© AP Photo / Dolores OchoaДаниэль Нобоа
Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Даниэль Нобоа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апр - РИА Новости. Переизбранный президент Эквадора Даниэль Нобоа признал Россию одним из важнейших партнёров, сообщил сообщил РИА Новости Посол России в стране Владимир Спринчан.
"Избранный президент признал, что Россия является одним из важнейших партнёров Эквадора. Надеюсь, этот фактор сыграет позитивную роль в укреплении двусторонних связей", - сказал Спринчан.
Он заявил, что передал избранному президенту Даниэлю Нобоа поздравительное послание от Владимира Путина "по случаю переизбрания его на пост главы государства".
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